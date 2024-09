La préférence de Ferrell pour publier un documentaire détaillant sa relation avec une femme transgenre avant les prochaines élections.

Le projet, axé sur une amitié prolongée entre Ferrell et l'ex-chef d'écriture de "Saturday Night Live" Harper Steele, qui lui révèle son identité trans, les entraînant dans un voyage à travers le pays ensemble, est maintenant disponible sur Netflix. Leur décision de sortir le film avant les élections était importante pour eux.

Ferrell a déclaré à Variety lors de la première du film à Los Angeles : "During our meeting with Netflix, we emphasized our desire for this to release prior to the election."

Il a poursuivi : "We wanted a sufficient timeframe for the audience to watch it and potentially initiate significant discussions within their households."

Le film, intitulé "Will & Harper", explore la transition tardive de Steele et les questions que Ferrell se pose pour comprendre son expérience. Aucun sujet n'est épargné lors de leur odyssée à travers le pays, alors qu'ils rencontrent à la fois des moments touchants et difficiles lors de leur aventure documentaire.

Ferrell a commenté : "I was astonished by how we could maintain a consistent dialogue for six hours every day in a vehicle and delve into such profound topics."

Given the politicized nature of trans rights in numerous regions, the project's relevance became apparent. A recent study indicated that when anti-trans bills are enacted as state law, suicide attempts among transgender and nonbinary adolescents increase, with up to 72% spikes among teens in states where such bills are passed.

Ferrell a commenté : "We've had individuals express their eagerness to view this film with friends and family who may not share the same point of view, and they're excited to watch it together." He hopes, "Perhaps it could gradually erode some of that."

Le film "Will & Harper" offre de nombreuses occasions de discuter en profondeur de divers aspects de l'entertainment, grâce à son exploration de la transition de Steele et du parcours de compréhension de Ferrell.

Avec la sortie du film, Ferrell et Steele espèrent contribuer à des conversations plus larges sur les droits transgenres et l'entertainment, qui ont été au cœur des débats sociaux.

