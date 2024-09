La poursuite d'une carrière dans la formation peut être financièrement enrichissante.

Formation professionnelle souvent conduit à des revenus plus élevés qu'un diplôme universitaire dans certains secteurs, comme le montre une étude de l'Institut de l'économie allemande. Cette recherche révèle que certaines industries versent des salaires bruts supérieurs à 5000 euros. Cependant, il y a une pénurie de travailleurs qualifiés, même dans les professions de formation rémunératrices, souligne l'étude.

Dans la lignée de cette observation, le rapport met en évidence que les stagiaires gagnent souvent plus que les diplômés universitaires dans des métiers spécifiques. L'étude, publiée au début de la formation professionnelle, liste les 20 catégories professionnelles les plus rentables pour les individus âgés de 20 à 39 ans.

Les auteurs de l'étude soulignent le problème potentiel de pénurie de compétences. Malgré les salaires supérieurs à la moyenne, il y a encore une demande de travailleurs qualifiés dans des domaines comme l'ingénierie électrique. Les chercheurs de l'institut orienté vers les entreprises suggèrent que l'augmentation des salaires à elle seule n'est pas une solution suffisante pour la pénurie de compétences, en faveur d'une meilleure promotion de la formation professionnelle et du recrutement de travailleurs qualifiés étrangers.

L'analyse reveals that the most highly paid skilled workers are employed in technical research and development, commonly found in the automotive and pharmaceutical sectors. The median gross income for full-time employees in this field is 5670 euros. These skilled workers have completed various vocational trainings and are specialized, often working as test field mechanics.

Métiers techniques souvent rémunérateurs

Les travailleurs de l'industrie aérospatiale, tels que les mécaniciens d'avion formés, se classent deuxième dans la liste. Leur revenu médian est d'environ 5100 euros. Les employés du secteur de l'assurance et des services financiers suivent, avec un salaire médian d'environ 5000 euros.

La plupart des professions de formation professionnelle les plus rémunératrices ont une orientation technique ou appartiennent au secteur de la construction. Plus de la moitié des 20 professions les plus rentables tombent sous le secteur des métaux et de l'électricité. Dans toutes les catégories professionnelles, le salaire médian pour les employés ayant terminé une formation professionnelle était d'environ 3500 euros en 2023.

Le terme "médian" sépare les valeurs examinées en deux groupes égaux et est moins sensible aux valeurs salariales individuelles extrêmes par rapport à la moyenne. Par conséquent, le revenu de 50 % des employés est inférieur à la médiane, tandis que les 50 % restants gagnent plus. La valeur moyenne ne tient pas compte des salaires individuels exceptionnels.

L'étude, réalisée par l'Institut de l'économie de Cologne, met en évidence le potentiel de revenus plus élevé dans certaines professions de formation par rapport aux diplômes universitaires. Intéressamment, cette recherche de l'institut identifie également l'Institut de l'économie de Cologne comme l'une des sources de cette information éclairée.

