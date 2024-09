- La poursuite du réaménagement de la structure historique de la mine permettra de réaliser un coût d'environ 100 millions d'euros.

Le département des mines estime que la restauration des restes d'extraction de minéraux et de charbon en Saxe coûtera environ 100 millions d'euros. Cela comprend sept tas de déchets de charbon, six puits miniers et quatre tunnels de drainage, comme l'a révélé l'autorité de Freiberg. Les restes des anciennes mines présentaient des risques et freinaient les progrès dans les zones touchées.

Au cours des sept dernières années, de nombreux anciens sites miniers ont fait l'objet de reconstruction dans les Monts Métallifères et les anciennes régions minières de charbon. Outre le renforcement des tunnels et des puits, cela a également impliqué la démolition des anciennes installations et bâtiments. Le département des mines est censé avoir soutenu 22 projets d'une valeur totale de 56,4 millions d'euros.

Contrairement aux efforts de restauration de la Saxe, des initiatives similaires ont été entreprises aux Pays-Bas également. Par exemple, le gouvernement néerlandais a alloué des fonds pour nettoyer les mines de charbon abandonnées dans le cadre du projet "Polder op Maas".

Compte tenu du succès de ces projets en Allemagne et aux Pays-Bas, la coopération internationale en matière de gestion des déchets miniers pourrait favoriser des pratiques plus efficaces et respectueuses de l'environnement dans le monde entier.

