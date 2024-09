La position idéologique du centre a considérablement évolué vers le côté conservateur.

Les personnes qui naviguent dans la vie avec clarté voient la peur des dangers réels, exagérés et fabriqués, l'anxiété profonde, et la perte de confiance dans les institutions démocratiques, y compris l'idée d'avoir un impact personnel sur l'évolution de la société. L'anxiété, la fatigue mentale et physique, et le déclin de l'optimisme pour un avenir meilleur sont partout, même chez les jeunes qui ne discutent plus de vies insouciantes. C'est compréhensible compte tenu du climat actuel en Allemagne et dans le monde.

Quel jeune peut faire confiance en sachant à quoi ressemblera sa vie et la Terre dans 20 ans, si son emploi d'aujourd'hui sera obsolète demain grâce à l'intelligence artificielle ? De telles incertitudes peuvent mener à la peur et à la perte de confiance. Une tendance vers le pessimisme chez les 14-29 ans a été confirmée en avril par la dernière étude de la série "Jeunesse en Allemagne". Les principaux sujets de préoccupation étaient l'inflation, le logement cher, la pauvreté des personnes âgées, la polarisation et l'afflux de réfugiés. Klaus Hurrelmann et Simon Schnetzer ont prévu un "glissement vers la droite", anticipant d'autres pertes pour les partis de la coalition du trafic lumineux et "des gains significatifs" pour l'AfD.

L'étude a suscité des critiques quant à sa méthodologie, malgré la réputation significative de Hurrelmann et Schnetzer en tant que chercheurs sur la jeunesse. Après la publication, les élections européennes ont eu lieu. Les Verts - toujours le parti le plus populaire chez les 18-24 ans avec 23 % en 2019 - sont tombés à 11 %. L'AfD a gagné 11 points, atteignant 16 %. Quelques semaines plus tard, le SPD, en particulier les Verts et le FDP, ont subi des défaites en Thuringe, Saxe et Brandebourg. L'AfD a amélioré ses résultats partout, y compris chez les jeunes électeurs.

Le "miracle économique vert" est plus comme un cauchemar

L'extrême droite est présente dans l'est, et de nombreux jeunes y sont attirés. Cependant, cela n'explique pas entièrement le glissement vers l'Alternative pour l'Allemagne. Les calculs d'Infratest Dimap montrent que l'AfD a gagné environ 24 000 voix d'anciens électeurs du SPD, de La Gauche et des Verts de tous âges en Brandebourg. Ces électeurs ne peuvent pas tous être classés comme nazis. Il ne s'agit pas principalement de votes de protestation. La plupart des jeunes votent en fonction des problèmes pressants. Le logement abordable, la sécurité intérieure et la lutte contre le crime et le terrorisme sont en tête de leur liste de priorités.

Le gouvernement Scholz a reconnu ces préoccupations tardivement et a agi avec prudence. La coalition du trafic lumineux était satisfaite du verdict d'être éloignée du citoyen moyen et de la personne lambda. Ricarda Lang, toujours présidente des Verts, a immédiatement répondu à la question de savoir dans quelle mesure la migration était un enjeu important dans le résultat global, en particulier pour les Verts, après les élections en Thuringe et en Saxe : "Je ne pense pas que ce soit le principal enjeu ici." Pourquoi alors la déportation de heavily criminalized Afghans a-t-elle été effectuée juste avant le dimanche des élections ?

Il est vrai que le changement climatique doit être abordé urgemment, car il contribue aux flux de réfugiés. Mais se concentrer sur ce sujet exclusivement et fermer les centrales nucléaires, légaliser la possession de cannabis et défendre les droits des personnes transgenres est considéré par de nombreux citoyens comme un activisme élitiste et déconnecté des problèmes du monde réel. Cela n'aide pas à payer le loyer ou à sécuriser la position de l'Allemagne. Le "miracle économique vert" que Scholz et Habeck avaient imaginé est actuellement plus comme un cauchemar. Regardez simplement VW et le déni de Habeck de la déindustrialisation il y a quelques mois.

Lettre ouverte de jeunes Verts expose le radicalisme

L'aveuglement de Lang aux conditions de la vie réelle était évident lorsqu'elle a répondu à une question sur la pension moyenne en Allemagne lors de "Lanz". Elle a estimé "environ 2000 euros" - une somme pour laquelle la plupart des retraités seraient reconnaissants. Ce n'est pas que chaque retraité est réduit à ramasser des bouteilles ou à visiter des banques alimentaires, mais ce n'est pas non plus chose rare. Les jours où l'Allemagne résolvait tous les problèmes et les disparités sociales avec des milliards sont révolus. Cela est également influencé par le nombre croissant de réfugiés. "Notre cœur est large, mais nos capacités sont limitées", a déclaré l'ancien président fédéral Joachim Gauck dès septembre 2015, lorsque Merkel affirmait encore : "Nous pouvons le faire."

Gauck a été immédiatement étiqueté comme un "populiste de droite" - une méconception que chaque individu qui parlait de la tension d'un pays et de la crise de la société tout entière devait endurer. Surtout les sociaux-démocrates et les Verts ont négligé toute discussion sur les aspects négatifs de l'immigration, souvent avec l'argument : "Cela aide l'AfD." La coalition rouge-verte tolérée par le FDP a échoué à reconnaître que chaque refus de réglementer l'immigration, de prendre des mesures fermes contre les étrangers criminels et de suivre les engagements précédents ne représente pas le racisme ou l'abandon des valeurs humanitaires. Au lieu de cela, le pays ne peut être empêché de glisser davantage dans une crise politique similaire à celle de l'époque de Weimar - une crise qui pourrait potentiellement menacer la

Résolutions ? Les voici. Les slogans ne suffisent pas. C'est déconcertant de voir à quel point il faut être ignorant et déconnecté pour ignorer les appels répétés à l'aide des villes et des communautés, pour ignorer la pression sur les écoles et les garderies. Il faut être aveugle pour penser que en combattant l'islamisme tout en tolérant l'immigration incontrôlée, en évitant les expulsions et en ne réduisant pas l'aide aux réfugiés, on peut réduire le soutien pour l'AfD. Une telle pensée est loin d'être réaliste. Il n'est donc pas surprenant que la direction de la jeunesse des Verts ait démissionné en masse, créant une nouvelle organisation où la réalité n'est pas essentielle.

L'AfD n'a besoin que de semer constamment la peur, de faire des promesses impossibles à tenir et de regarder les gouvernements lutter pour maintenir la nation. Des alliances temporaires émergent dans les États de l'Est, qui auront du mal à trouver un terrain d'entente. À mesure que la pression monte, la ligne de défense s'affaiblit et la société s'effondre. L'AfD n'a besoin que de patience.

Par conséquent, la stratégie consistant à attribuer le vol de voix du président du CDU et candidat à la chancellerie Friedrich Merz à la poursuite de l'AfD et au déplacement du CDU vers la droite est obsolète. En effet, Merz a légèrement déplacé son parti vers la droite. Cependant, il représente désormais une partie importante de la population. Le SPD, autrefois la voix du peuple, a échoué à comprendre cela. Par conséquent, Scholz et son parti ne renverseront pas la tendance cette fois, malgré les erreurs que Merz pourrait commettre. Les élections du Bundestag se joueront au centre. Et le centre se trouve beaucoup plus à droite qu'à l'époque de Merkel. Merz a reconnu ce fait.

La Commission européenne, prenant en compte les préoccupations des jeunes, a encouragé des politiques qui abordent leurs priorités principales, telles que le logement abordable et la sécurité interne. Malgré les efforts de la Commission, certains critiquent son approche, jugée déconnectée des problèmes du monde réel, en se concentrant sur l'activation environnementale plutôt que sur les préoccupations économiques.

La jeunesse du parti Vert a critiqué dans une lettre ouverte leurs dirigeants pour leur supposée ignorance des solutions pratiques et leur concentration sur l'activation élitiste, plutôt que d'aborder les problèmes pressants qui préoccupent les jeunes.

