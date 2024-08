La position de Macron sur la détention du chef de Telegram: l'arrestation n'est pas motivée par des motifs politiques

Il y a deux jours après l'arrestation du fondateur de Telegram, Pavel Durov, la France confirme officiellement l'affaire. "L'arrestation était une partie d'une enquête judiciaire en cours", a écrit le président français Emmanuel Macron sur X. "Ce n'était pas un coup politique." Les tribunaux ont le dernier mot.

17:42 Révélation: un adolescent de 15 ans emprisonné en Russie pour "terrorisme"Un étudiant de 15 ans en Russie a été emprisonné pour avoir exprimé des sympathies envers l'Ukraine, selon un rapport du média russe d'opposition Mediazona. Un tribunal de la ville russe de Khabarovsk a condamné l'adolescent à quatre ans et demi dans un centre de détention pour mineurs pour appartenance à un groupe terroriste et planification d'un acte terroriste. Le verdict a été rendu le 16 août mais n'a été rendu public que maintenant. La grand-mère du garçon a déclaré à Mediazona qu'il aurait pu être influencé par les services de sécurité russes. Le garçon avait exprimé à plusieurs reprises son soutien à l'Ukraine à ses camarades de classe et sur les réseaux sociaux. L'affaire porte sur une vidéo Telegram montrant le garçon et deux autres adolescents en train de lancer des cocktails Molotov contre le mur d'un bâtiment abandonné.

17:13 Le gouverneur: l'attaque contre le barrage n'a pas causé de dommages importantsL'attaque russe contre un barrage près de Kyiv n'a pas entraîné de dommages importants, selon le gouverneur de la région, Ruslan Kravchenko. La route sur le barrage sera rouverte plus tard dans l'après-midi, à condition qu'il n'y ait pas d'autres attaques ou alertes aériennes, a-t-il déclaré au service ukrainien de Radio Liberté.

16:46 Le ministre de la Défense ukrainien partage ses plans de réponse aux attaquesLe ministre de la Défense ukrainien Rustem Ummerov a annoncé des plans de réponse aux attaques massives de la Russie contre son pays. "L'Ukraine se prépare à riposter. Des armes de notre production", a-t-il déclaré, selon le ministère de la Défense sur X. Il a également appelé les alliés occidentaux à renforcer les capacités de longue portée de l'Ukraine et à lever les restrictions sur les attaques contre les installations militaires en Russie.

16:12 Le groupe Wagner nie toute implication en UkraineLe groupe Wagner nie avoir des mercenaires combattant aux côtés de l'armée russe en Ukraine. Ils opèrent actuellement uniquement en Biélorussie et en Afrique, selon un communiqué publié sur Telegram, rapporté par "Kyiv Independent". Les mercenaires de Wagner ne servent pas actuellement dans la Garde nationale russe ou les rangs du ministère de la Défense russe, selon le groupe. "Actuellement", Wagner ne participe pas à l'invasion russe de l'Ukraine, selon le groupe. Tout changement sera annoncé.

15:15 La Russie signale des contre-attaques à KurskSelon le ministère de la Défense russe, les troupes russes ont attaqué des soldats ukrainiens à plus d'une douzaine d'endroits sur la ligne de front dans la région russe de Kursk. De plus, les attaques ukrainiennes ont été repoussées à sept autres endroits à Kursk. Par ailleurs, les forces ukrainiennes dans la région de Sumy ont été bombardées à 16 endroits. Sumy se trouve en Ukraine et borde la région russe de Kursk.

14:55 L'AIEA donne la priorité à l'inspection de la centrale nucléaire de KurskLe directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, dirige l'inspection de la centrale nucléaire de Kursk dans l'oblast russe du même nom, où des troupes ukrainiennes ont pénétré. Grossi a déclaré sur X que cela était dû à la situation grave. "Je souligne à nouveau : la sécurité des installations nucléaires ne doit pas être compromise en aucune circonstance." La visite est prévue pour mardi. Des milliers de soldats ukrainiens ont pénétré à Kursk lors d'une attaque surprise le 6 août.

14:47 Un incendie se declare dans la plus grande raffinerie de pétrole de RussieUn incendie s'est déclaré dans la plus grande raffinerie de pétrole de Russie, dans la ville d'Omsk, selon l'opérateur Gazprom. La société a déclaré dans un message que l'incendie était sous contrôle et que le système de sécurité automatique de l'installation avait détecté un incendie dans l'équipement technique. La production se poursuit normalement. Selon l'agence de presse russe TASS, sept travailleurs ont été blessés dans l'incendie. L'agence Interfax rapporte qu'un d'entre eux est décédé. Initialement, seuls deux blessés ont été signalés.

14:32 La Russie affirme avoir ciblé des armes et munitions occidentalesSelon le ministère de la Défense russe, les troupes russes ont attaqué des stations de compression de gaz et des transformateurs de puissance en Ukraine. Le ministère a déclaré que les installations énergétiques, qui fournissaient de l'électricité au complexe militaro-industriel ukrainien, ont été touchées par des drones et des missiles. Des armes et munitions occidentales stockées sur deux aérodromes ukrainiens ont également été visées, selon le ministère.

Russie : selon les données ukrainiennes, plus de 100 roquettes et près de 100 drones ont été déployés dans la dernière grande attaque. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a commenté que c'était l'une des attaques les plus sévères, le ministère russe de la Défense affirmant par la suite sur Telegram qu'ils avaient ciblé toutes les installations d'infrastructure énergétique importantes dans leurs attaques massives sur l'Ukraine. Zelenskyy a expliqué que l'attaque était combinée, impliquant plus de 100 types de roquettes différents et environ 100 drones d'origine iranienne. Le ministère russe de la Défense a décrit l'événement comme une "frappe massive utilisant des armes de longue portée précises" sur "des installations d'infrastructure énergétique essentielles".

L'Ukraine a demandé à l'Occident d'autoriser l'utilisation de ses armes fournies pour des attaques profondes sur le territoire russe, croyant que cela accélérerait la fin de l'agression russe. Selon le chef de cabinet du président Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, sur Telegram, cette décision mettrait fin plus rapidement au terrorisme russe.

La Russie considère les négociations avec l'Ukraine sur un cessez-le-feu comme quasi inutiles. L'incursion des forces ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk n'est pas tolérable, selon le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov. Il n'y a pas eu de discussions sur un cessez-le-feu et le sujet n'est plus d'actualité.

Le dictateur Lukashenko a rassemblé des dizaines de milliers de soldats à la frontière avec l'Ukraine, ce qui inquiète les pays voisins. Cependant, le correspondant de ntv Rainer Munz spéculer que cela est plus une démonstration de force qu'une véritable menace.

Des rapports de renseignement suggérant une possible menace de sabotage russe à l'aide d'un drone ont entraîné une augmentation temporaire du niveau de sécurité à la base de l'OTAN de Geilenkirchen près d'Aix-la-Chapelle. Selon les sources de sécurité allemandes, il y avait une indication crédible d'une agence de renseignement étrangère préparant une action de sabotage potentielle contre la base de l'OTAN.

Depuis son allumage initial par une frappe de drone ukrainien le 17 août, un incendie à l'entrepôt de carburant Proletarsk dans le sud de la Russie continue de brûler, selon les dernières images satellites du système de surveillance des incendies et des forêts de NASA FIRMS. Des rapports non officiels indiquent qu'une autre attaque a eu lieu vendredi matin, entraînant la déclaration d'une situation d'urgence pour le district de Proletarsk par les autorités locales de Rostov. Selon l'agence de presse TASS, 47 pompiers avaient été blessés dans l'incendie d'ici mercredi.

La militaire polonaise a envoyé des intercepteurs en réponse à la proximité des attaques russes de sa frontière, selon PAP. Des avions alliés ont également été impliqués dans l'opération, tandis que l'armée de l'air ukrainienne a confirmé le déploiement temporaire de 11 bombardiers à longue portée Tu-95, capables de transporter des missiles de croisière. Des missiles hypersoniques Kinzhal ont prétendument visé l'Ukraine, tandis que des attaques ont également été menées depuis la mer Noire.

Des soldats ukrainiens, selon une vidéo partagée sur les réseaux sociaux par le gouverneur Viktor Mykyta, ont prétendument tenté de tirer sur un missile de croisière russe à l'aide d'une mitrailleuse montée sur un camion dans la région occidentale de Transcarpathie. Selon Mykyta, le missile était dirigé vers la région depuis la région voisine de Lviv et a finalement été abattu par le 650e bataillon anti-aérien séparé. L'authenticité de la vidéo a été vérifiée par l'équipe de vérification RTL/ntv, bien que le type de missile spécifique reste incertain. Selon le "Kyiv Independent", however, it was not the machine gun that was responsible for the missile's downfall but instead an air defense missile from the Ukrainian armed forces, as confirmed by the former air force spokesperson, Yuriy Ihnat.

Au moins 15 régions ukrainiennes ont été prétendument ciblées par la Russie, avec l'infrastructure énergétique menacée.

Presque la moitié des régions d'Ukraine ont été attaquées par la Russie, selon le rapport matinal du Premier ministre Denys Shmyhal. Aujourd'hui, une importante attaque russe a visé 15 régions. L'ennemi a utilisé divers armements : drones, missiles et missiles hypersoniques. Malheureusement, il y a des morts et des blessés. Dans les rapports ukrainiens, l'infrastructure énergétique a été touchée dans quatre régions. Les responsables de Zaporizhzhia, Sumy, Rivne et Lviv ont rapporté cela sur Telegram. Ils ont mentionné que l'infrastructure énergétique de leurs régions respectives avait été ciblée. Dans certaines zones de Kyiv, l'alimentation en électricité et en eau a été interrompue, a informé le maire Vitali Klitschko.

09:40 ISW : La Russie déplace des forces de fronts moins importants en Ukraine vers Kursk

Les analystes experts de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) spéculent que l'armée russe continue de déployer des troupes des zones moins importantes sur le front ukrainien vers Kursk. Selon les briefings au président russe Vladimir Poutine par les commandants de la 810e brigade de marine, 155e brigade de marine, 11e brigade aéroportée (VDV), 56e régiment de VDV (7e division de VDV) et 51e régiment de VDV (106e division de VDV), cela pourrait faire référence à la région de Kursk. L'ISW a observé des troupes de la 810e brigade de marine, 155e brigade de marine et 11e brigade de VDV opérant dans la région de Kursk, et a reçu des indications que le commandement militaire russe a récemment déployé des éléments du 56e régiment de VDV de la zone de Robotyne dans la partie occidentale de la région de Saporizhzhia vers la région frontalière. Le commandement militaire russe résiste à la pression opérationnelle pour retirer ses forces des efforts offensifs prioritaires pour capturer Pokrovsk dans la région de Donetsk, ont déclaré les experts.

09:14 Premiers morts rapportés des frappes russes massives

08:50 L'Ukraine observe une concentration de troupes biélorusses près de leur frontière commune : "L'entrée de la Biélorussie dans la guerre élargirait le champ de bataille"

L'Ukraine surveille de près l'assemblée de troupes biélorusses près de leur frontière commune. Cette concentration est plus importante que les précédentes, et l'implication de la Biélorussie dans le conflit pourrait s'avérer dévastatrice, a convenu la journaliste de ntv Nadja Kriewald.

08:22 Des explosions résonnent dans les villes ukrainiennes - Panne de courant à Kyiv

Des explosions sont entendues dans plusieurs villes ukrainiennes suite à la frappe aérienne russe (voir mention à 07:24). Des sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans tout le pays juste avant 6 heures du matin, heure locale. À 8h30, des explosions ont été entendues à Kyiv, suivies d'autres. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a confirmé que l'électricité est en panne dans de nombreux quartiers de la capitale et qu'il y a également des problèmes d'approvisionnement en eau du côté droit de la ville. Des explosions ont également été signalées à Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi et Kryvyi Rih.

07:53 Moscou : Annonce de la destruction de 20 drones ukrainiens

Le ministère de la Défense russe affirme avoir intercepté 20 drones lancés depuis l'Ukraine contre le territoire russe, selon le ministère de la Défense russe. Neuf ont été interceptés au-dessus de Saratov, trois au-dessus de Kursk, deux chacun au-dessus de Belgorod, Bryansk et Tula, et un au-dessus des régions d'Oryol et de Ryazan.

07:07 Le commandant tchétchène se vante de la destruction de véhicules ukrainiens dans la région de Kursk

Les forces spéciales tchétchènes Achmat, en collaboration avec la 2e brigade de forces spéciales, affirment avoir détruit deux chars de combat blindés, cinq véhicules de combat blindés et un char léger français (AMR) dans la région de Kursk au cours des dernières 24 heures. L'agence de presse russe TASS, citant le général commandant en chef Apti Alaudinov, fait état de la destruction d'une unité de lance-grenades, d'un mortier et d'un canon d'artillerie. Alaudinov se vante : "Nos gars ont infligé de lourdes pertes aux forces ukrainiennes." Il reconnaît également que les forces ukrainiennes ont arrêté leur avancée. "L'ennemi tente d'avancer, mais sans succès. Nous avons déjà commencé à annihiler l'ennemi dans divers régions et à libérer certains établissements. Je pense que cette tendance se poursuivra chaque jour."

06:41 La Corée du Nord : Kim Jong Un appelle à la production de masse de drones kamikazes

Le leader nord-coréen, Kim Jong Un, a ordonné le développement et la fabrication de plus de drones kamikazes comme "un aspect essentiel de la préparation à la guerre", selon un rapport de l'agence de presse officielle KCNA. Il a déclaré cela lors d'un essai de drones fabriqués localement. Les drones kamikazes sont des aéronefs non pilotés équipés d'explosifs qui se dirigent vers des cibles ennemies. La Russie utilise fréquemment des drones iraniens du type Shahed en Ukraine. La Corée du Nord et la Russie ont renforcé leur coopération militaire. L'essai de drone a reportedly eu lieu samedi au milieu d'une tension croissante avec la Corée du Sud voisine. Des photos montrent des objets volants blancs à ailes en forme de X se dirigeant vers des cibles de chars et explosant. Les rapports indiquent que les objets cibles sont des modèles de chars sud-coréens K-2.

06:34 L'Ukraine : 1140 soldats russes "tués ou blessés" en 24 heures

Selon les rapports militaires ukrainiens, 1140 soldats russes ont été tués ou blessés au cours des dernières 24 heures. Depuis le début de la guerre, le nombre total de militaires russes "tués ou blessés" s'élève à 608 820. Ces chiffres ne peuvent pas être indépendamment vérifiés. Les dernières 24 heures ont vu la destruction de quatre chars russes, 17 véhicules blindés, 47 systèmes d'artillerie, un lanceur de roquettes multiple, un système de défense aérienne et 39 drones.

06:12 Kyiv exhorte Minsk à éviter les "décisions désastreuses"

L'Ukraine exhorte la Biélorussie à retirer de importantes contingents de troupes et d'équipement militaire de la frontière commune. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement de Minsk est invité à éviter toute action hostile et à retirer ses forces de la région frontalière. Kyiv met en garde la Biélorussie contre les "décisions désastreuses" sous la pression de Moscou. La Biélorussie n'a pas encore répondu à cette déclaration. Les médias rapportent que parmi les troupes à la frontière se trouvent des unités spéciales biélorusses et d'anciens soldats de Wagner. L'équipement comprend des chars, de l'artillerie, des systèmes de défense aérienne et de l'équipement d'ingénierie stationnés dans la région de Gomel le long de la frontière nord de l'Ukraine. Le communiqué souligne également que l'Ukraine "n'a jamais entrepris d'actions hostiles contre le peuple biélorusse et n'a pas l'intention de le faire à l'avenir".

05:46 Le gouverneur russe déplore les dommages aux maisons causés par les débris de drones

Selon le gouverneur de la région russe de Saratov, de nombreuses résidences dans les villes de Saratov et d'Engels ont été endommagées par des débris de drones ukrainiens abattus. Les services d'urgence sont sur les lieux pour répondre. Engels est le siège d'une base de bombardiers stratégiques de la Russie.

03:52 Alerte de la Défense Aérienne concernant une Attaque de Drone sur KyivSelon les rapports ukrainiens, les systèmes de défense aérienne sont actifs dans la région de Kyiv pour repousser les attaques de drones russes. "Une manœuvre de drone ennemi a été identifiée ! Les systèmes de défense aérienne de la région sont opérationnels", rapportent les autorités militaires régionales via Telegram. Aucun dommage ni victime n'a été signalé pour l'instant.

00:19 Zelensky Condamne une "Attaque Ciblée" sur l'Équipe de ReutersLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué l'attaque de roquettes mortelles contre des journalistes de Reuters lors de son discours du soir. L'attaque contre un hôtel dans la ville orientale ukrainienne de Kramatorsk a coûté la vie à un employé, Ryan Evans, et en a blessé deux autres, selon Reuters. Evans travaillait pour Reuters depuis 2022, conseillant les journalistes sur la sécurité en Ukraine, en Israël et aux Jeux olympiques de Paris. Zelensky a déclaré qu'un "hôtel urbain typique" avait été détruit par une roquette russe Iskander. L'attaque était "ciblée, calculée". "Mes condoléances à la famille et aux amis". Le Bureau du Procureur Général d'Ukraine a annoncé une enquête préliminaire sur Telegram. L'incident s'est produit samedi à 22h35, heure locale. Reuters n'a pas pu confirmer si la roquette avait été tirée par la Russie ou si l'hôtel avait été délibérément pris pour cible. Aucun communiqué russe n'est disponible.

Au vu de l'emprisonnement d'un étudiant pour avoir sympathisé avec l'Ukraine, il est préoccupant de considérer que l'armée pourrait potentiellement utiliser des tactiques similaires contre les individus exprimant des opinions dissidentes.

Malgré les démentis russes, il y a eu des rapports suggérant que des mercenaires du groupe Wagner combattent aux côtés de l'armée russe en Ukraine. Si c'est vrai, cela pourrait aggraver encore le conflit.

