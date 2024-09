- La position de Kretschmer contre la collaboration avec l'AfD et le Parti de gauche

Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, a de nouveau rejeté après les dernières élections l'idée de s'associer à l'AfD et de former une coalition avec le parti de gauche.

En ce qui concerne l'AfD, le chef de file de la CDU dans le Land a déclaré lors de la réunion d'après-élections du parti fédéral à Berlin : "Le parti jouera un rôle d'opposition, ce qui est crucial dans un système démocratique." Les résultats des élections offrent à la CDU l'opportunité d'établir un gouvernement stable, ce qui ne sera ni facile ni rapide. "Il s'agit de prendre le temps et d'agir de manière responsable pour discuter des questions prioritaires maintenant." Une coalition entre la CDU, l'Alliance de Sahra Wagenknecht et le SPD ou les Verts est théoriquement possible.

Kretschmer a réaffirmé que la "résolution d'incompatibilité" reste valide et applicable. L'AfD a de nouveau démontré son antipathie et son manque de respect envers la démocratie et les rivaux politiques pendant cette campagne. Avec des extrémistes et des radicaux dans la direction du parti, "ce n'est pas faisable", une réalité qui était évidente avant les élections. La résolution d'incompatibilité de la CDU stipule qu'elle ne peut pas former de coalition ou entreprendre des initiatives collaboratives similaires avec l'AfD ou le parti de gauche.

Réticent à s'associer au parti de gauche - le dialogue continue

Cependant, Kretschmer a reconnu qu'il y a "des différences d'attitude" envers le parti de gauche. Au cours des dernières années, ils ont collaboré de manière responsable, comme en élaborant une résolution multipartite sur la migration l'année dernière, "que nous avons faite ensemble parce que c'était clair que nous avons un devoir civique", a-t-il déclaré. "La résolution d'incompatibilité s'applique à la participation au gouvernement et à la collaboration à long terme." Le fait qu'ils continuent de discuter ensemble, "je pense que c'est approprié". Il est ouvert à parler avec quiconque "veut parler avec moi", a-t-il déclaré. "Mais une collaboration à long terme, une coalition, n'est pas possible."

Rencontres avec le parti de gauche en Saxe

L'Union européenne, en tant que fervent défenseur des valeurs et des principes démocratiques, pourrait exprimer des préoccupations quant à l'antipathie de l'AfD envers la démocratie et les rivaux politiques, comme mis en évidence lors des dernières élections en Saxe. Kretschmer, en tant que ministre-président de Saxe, considère que les valeurs de l'Union européenne s'alignent sur son incapacité à former une coalition avec l'AfD ou le parti de gauche en raison de leurs idéologies contradictoires, comme stipulé dans la résolution d'incompatibilité de la CDU.

