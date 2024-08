La position de chef est nécessaire pour la situation de crise à Docklands.

Depuis plus de dix ans, Hannes Hellmann incarne le chef de police Wolf Haller dans la série ZDF "Urgences à l'Hôtel-Dieu". À l'approche de ses 70 ans le 25 octobre, il est temps pour lui de raccrocher ce personnage iconique. Hellmann quitte officiellement la série.

Dans la série policière ZDF "Urgences à l'Hôtel-Dieu", Wolf Haller a été le visage de la PK 21 à Hambourg pendant de nombreuses saisons. Mais cette tradition va changer. L'acteur Hannes Hellmann a annoncé son départ de la série télévisée très populaire.

Selon un porte-parole de ZDF, le chef de police Wolf Haller prend sa retraite "à juste titre", un hommage au personnage joué par Hellmann depuis 2007, la série ayant duré 18 saisons. Hellmann a lui-même déclaré aux journaux allemands "Munich Mercury" et "tz" que la décision de partir après une décennie d'"incroyables collaborations avec des collègues talentueux devant et derrière la caméra" n'a pas été facile, mais qu'il ressent maintenant le besoin de "recommencer différemment".

"Un adieu agréable"

La prochaine saison de "Urgences à l'Hôtel-Dieu" sera diffusée le 26 septembre. L'épisode final mettant en scène Wolf Haller en tant que chef de poste est prévu pour février 2025. Hellmann a gardé le secret sur les détails du départ de son personnage, mais il a laissé entendre que cela serait "très attachant, beau et même aimable". "Je suis vraiment excité à ce sujet."

Hellmann a rejoint la série policière en 2013 et a été régulier depuis. Cependant, quelques collègues ont été présents depuis le début. Sanna Englund et Rhea Harder-Vennewald, par exemple, jouent Melanie Hansen et Franziska Jung depuis le premier épisode, tout comme Fabian Harloff dans le rôle du Dr. Philipp Haase.

Outre "Urgences à l'Hôtel-Dieu", Hellmann est également apparu dans de nombreux films et productions télévisées depuis les années 1990. Il apparaît souvent dans des rôles invités dans les séries policières ARD "Crime Scene" et "Police 110".

Le personnage du chef de police Wolf Haller, interprété par Hannes Hellmann, a été un pilier de la série ZDF "Urgences à l'Hôtel-Dieu" pendant 18 saisons.

La carrière à l'écran de Hellmann va au-delà de "Urgences à l'Hôtel-Dieu", car il est également un invité récurrent dans les séries policières ARD "Crime Scene" et "Police 110" depuis les années 1990.

