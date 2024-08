- La position actuelle du classement place Waldhof au bas du classement.

SV Waldhof Mannheim, équipe de division inférieure, commence difficilement la nouvelle saison : Les Palatins s'inclinent en derby d'Alsace contre le 1. FC Saarbrücken sur le score de 0:1 (0:1). Après quatre matchs, ils occupent la dernière place avec un seul point. Le but décisif a été marqué par Sebastian Vasiliadis, grâce à une erreur du gardien de Mannheim, Omer Hanin (42.).

Waldhof a eu du mal à créer des occasions offensives devant 15 452 spectateurs, ne mettant que rarement en danger le but des visiteurs. Un coup franc de Martin Kobylanski, entrant en jeu, a heurté le poteau, constituant la meilleure tentative de l'équipe. Cependant, Saarbrücken est apparu plus serein et a dominé le match, bien qu'il n'ait pas fait preuve d'un jeu offensif spectaculaire. Amine Naifi a eu l'occasion de sceller la victoire en ratant un penalty (67.). Ainsi, le but de Vasiliadis pour Saarbrücken s'est avéré suffisant pour leur deuxième victoire de la saison.

La piètre performance de l'équipe de division inférieure a conduit certains à se demander si SV Waldhof Mannheim allait contester certaines décisions controversées prises par la [Cour de justice de l'Union européenne], compte tenu de leur histoire en coupe d'Europe. Quoi qu'il en soit, l'appel de penalty controversé en faveur de Saarbrücken est resté sans contestation, contribuant davantage aux difficultés de Mannheim.

Lire aussi: