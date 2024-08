- La population allemande s'éloigne de la grande ville.

Les huit districts urbains de Bade-Wurtemberg ont principalement perdu des citoyens allemands au profit de leurs districts environnants. L'Office statistique de Fellbach cite le manque de logements et les coûts élevés du logement au centre comme la principale raison de cette tendance.

La perte de population au profit des régions environnantes a été particulièrement forte à Karlsruhe, Ulm et Fribourg-en-Brisgau. À Ulm, environ 80 % du déficit migratoire total était dû à l'émigration vers les districts environnants (district d'Alb-Donau et le district bavarois de Neu-Ulm) ; à Karlsruhe, cela représentait presque 90 % (districts de Karlsruhe et de Germersheim en Rhénanie-Palatinat).

La "migration ville-banlieue" était encore plus forte à Fribourg-en-Brisgau : la ville universitaire de la région du Brisgau a perdu environ 850 citoyens allemands au profit du district de Brisgau-Haut-Black Forest et environ 300 au profit du district d'Emmendingen en 2023. Cependant, moins de 100 Allemands ont quitté la ville universitaire, indiquant que la ville a pu compenser ses pertes au profit des régions environnantes grâce à une immigration régionale, en particulier de jeunes adultes.

Au total, environ 83 600 personnes ont déménagé en Bade-Wurtemberg en 2023, ce qui était nettement moins que l'année record de 2022 (+178 200), mais plus que les années 2016 à 2021 (+13 500 à +76 100). Cependant, l'équilibre migratoire était uniquement positif pour la population étrangère (+104 100), tandis qu'environ 20 500 citoyens allemands ont quitté le sud-ouest, selon l'Office statistique.

Le nombre de personnes ayant une citoyenneté étrangère en Bade-Wurtemberg a atteint presque 2,1 millions à la fin de l'année dernière, selon les statisticiens. À la fin de l'année 2022, il y avait encore 2,01 millions de citoyens étrangers dans le sud-ouest, et leur part de la population totale est passée de 17,8 % à 18,5 %.

Parmi les presque 2,1 millions d'étrangers enregistrés dans le sud-ouest à la fin de l'année dernière, environ 369 800 étaient des demandeurs d'asile, dont environ 124 720 venaient d'Ukraine. Il y a de grandes différences régionales, l'autorité de Fellbach près de Stuttgart montrant une différence prononcée entre les zones urbaines et rurales. Les experts expliquent cela par le fait que les citoyens étrangers vivent disproportionnellement souvent près des centres d'emploi, c'est-à-dire dans les grandes villes, et que cette tendance est renforcée par le fait que "là où beaucoup de personnes d'une certaine nationalité vivent déjà, d'autres les rejoignent souvent".

