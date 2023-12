La popularité des champignons est en plein essor, mais les intoxications aussi, avertissent les experts

En fauchant le fossé, je suis passé devant eux trois ou quatre fois et je me suis dit : "Bon sang, ils sont beaux"", raconte cet homme de 55 ans, fermant les yeux en se remémorant ce jour.

Depuis des générations, la famille Hickman recherche des champignons. Contrairement à ses arrière-grands-parents, qui devaient étudier quels champignons étaient propres à la consommation, M. Hickman pensait avoir un avantage : il a sorti son smartphone, photographié les champignons et téléchargé l'image sur un identificateur de plantes.

Son application a indiqué qu'il s'agissait de boules géantes, une variété comestible. M. Hickman a donc apporté les petits champignons beiges à sa femme, Tammy, qui était réticente à l'idée de manger quelque chose provenant du jardin, mais elle les a fait sauter dans du beurre et de l'ail et les a placés soigneusement sur ses tortellinis seulement.

Hickman les a trouvés délicieux - jusqu'à ce qu'environ huit heures plus tard, il ait eu l'impression qu'il allait mourir.

Il a failli mourir.

Les champignons ont le vent en poupe

L'homme recherche des champignons depuis l'âge de pierre, mais les mycologues de tout le pays affirment qu'ils ont constaté un regain d'intérêt pour ce loisir et une augmentation significative du nombre d'intoxications.

"Les champignons ont le vent en poupe en ce moment", explique le Dr Matthew Nelsen, chercheur au Negaunee Integrative Research Center du Field Museum de Chicago et président de l'Illinois Mycological Association, un groupe qui se décrit lui-même comme un "passionné de champignons".

Les motifs de champignons décorent désormais toutes sortes d'objets: torchons, pulls pour enfants, lampes de table. Mais lorsque l'intérêt s'étend au-delà des peluches en forme de champignon pour se porter sur les vrais champignons, il faut vraiment faire attention.

"La plupart des appels que nous recevons concernent des enfants, mais il arrive aussi que des adultes pensent savoir ce qu'ils font en cherchant des champignons", explique le Dr Gregory M. Mueller, vice-président des sciences au Jardin botanique de Chicago et expert en conservation des champignons, qui consulte le centre antipoison de son État. "Nous constatons que ce n'est pas vraiment le cas.

De janvier à octobre, les centres antipoison américains ont reçu plus de 7 250 appels concernant des empoisonnements potentiels par des champignons, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2022, année au cours de laquelle 6 500 appels avaient été reçus.

Rien que cette année, les centres antipoison de l'Ohio ont reçu plus de 260 appels liés aux champignons en octobre, dont 45 % ont été envoyés aux urgences et 33 personnes ont été hospitalisées. Au cours des deux dernières années, les appels aux centres antipoison de l'Ohio concernant des intoxications potentielles dues aux champignons ont augmenté de 25 % par rapport aux niveaux prépandémiques, a déclaré JonathanColvin, directeur général du Drug & Poison Information Center (centre d'information sur les drogues et les poisons) de l'Ohio.

Selon Colvin, il n'est pas toujours évident de savoir si les appels concernant les champignons sont liés à la cueillette, mais les personnes qui ont eu besoin du traitement le plus sérieux pour une lésion du foie ou des reins ont déclaré avoir mangé des champignons de cueillette qui avaient été identifiés à tort comme des variétés comestibles.

L'année dernière, les Hickman ont passé l'un de ces appels.

Je sais que c'est la fin

Après le dîner aux champignons, les Hickman ont fait leur longue promenade habituelle. Huit heures plus tard, Bill s'est mis à vomir sans pouvoir s'arrêter.

Il avait le sentiment qu'il ne s'agissait pas d'une intoxication alimentaire classique.

"Vous savez, quand vous êtes malade, vous vous sentez mieux après et vous pouvez dormir un peu ? Eh bien, cela a continué", a-t-il déclaré. Il n'y a eu aucun soulagement. La douleur était atroce. Il se sentait extrêmement faible.

"C'était affreux", a-t-il déclaré.

Comme il n'allait pas mieux, Tammy est retournée en vitesse chercher les champignons qui restaient dans le jardin. Elle a pris une photo et l'a envoyée au centre antipoison. Les employés lui ont dit qu'ils pensaient que son mari avait mangé un champignon toxique et qu'elle devait l'emmener immédiatement à l'hôpital.

Il s'est avéré qu'il avait mangé un champignon appelé " ange destructeur". Un champignon contient suffisamment de toxines pour tuer une personne ; Bill en a mangé quatre.

Lorsqu'il n'a pas résisté à l'idée d'aller à l'hôpital, Tammy a compris que quelque chose ne tournait vraiment pas rond. "Il est habituellement très têtu", dit-elle.

Aux urgences, les médecins lui ont dit de commencer à "prendre des dispositions".

"Quand j'ai entendu cela, dit Bill, et que j'ai su ce que je ressentais, j'ai pensé : "Je sais que c'est la fin".

Même les experts ont du mal à déterminer ce qui est sûr

Selon Rick Van de Poll, professeur de mycologie, même les experts ont du mal à distinguer les plantes toxiques des plantes comestibles. Il doit examiner certaines d'entre elles au microscope pour s'assurer qu'elles sont sans danger.

Ce mois-ci, lors d'une randonnée dans les feuilles craquantes de Sandwich, dans le New Hampshire, ses yeux noisette ont constamment scruté les crevasses des hêtres et des bouleaux. Depuis près de 50 ans, il recherche dans les coins sombres de la forêt les joyaux fongiques. Certaines peuvent se vendre pour des centaines de dollars sur le marché international.

Par une journée fraîche de cet automne, M. Van de Poll a trouvé au moins 35 variétés à seulement 30 mètres d'une route bordée d'arbres. Étalées sur une table haute, certaines ressemblent à des parapluies à l'envers, avec des centres sombres tournés vers le soleil. D'autres sont minuscules avec un dessous orange vif. D'autres encore sont jaune moutarde avec un éventail de branchies sombres.

Certains sont comestibles, d'autres sont toxiques.

Pour vendre des champignons ramassés dans le New Hampshire, il faut être certifié, mais M. Van de Poll dit avoir fait des découvertes inquiétantes.

"J'ai retiré des champignons toxiques des étagères", a déclaré M. Van de Poll. "Nous essayons de remédier à cette situation.

Il propose des cours pour aider les gens à identifier les champignons comestibles, mais à moins qu'il ne s'agisse d'un sujet général, il ne donne des cours qu'en personne. Il est trop difficile d'identifier les champignons en ligne, et bien que les applications soient utiles, elles ne devraient pas être utilisées pour déterminer si quelque chose est comestible, a-t-il dit. La couleur et la structure peuvent aider, mais les gens doivent utiliser tous leurs sens, y compris l'odorat, pour déterminer quels champignons peuvent être consommés sans danger, a-t-il ajouté.

Le Dr Kathy LeSaint, médecin urgentiste à San Francisco, a déclaré que même avec la technologie moderne, il est difficile d'identifier un champignon comestible. Elle ne se souvient que trop bien d'une période de quelques semaines en 2016 au cours de laquelle la région de la baie a eu 14 patients empoisonnés par des champignons.

Tous les cas n'étaient pas liés, selon l'article que LeSaint a rédigé pour les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, mais ce qu'ils avaient en commun, c'était les champignons "death cap". Les champignons de la mort et les anges destructeurs, comme ceux que Hickman a mangés, appartiennent au même genre, l'Amanita.

Parmi plus de 5 000 espèces de champignons, une cinquantaine sont toxiques pour l'homme, d'après les recherches. Les chapeaux de la mort et les espèces apparentées qui ont la même toxine sont responsables de la majorité des décès dus à l'empoisonnement par des champignons.

Dans les cas de la région de la baie, tous les patients ont survécu à l'ingestion de champignons de la mort, a déclaré LeSaint, mais trois d'entre eux ont eu besoin d'une greffe de foie. Un enfant ayant subi une greffe de foie a également développé des problèmes neurologiques permanents.

"Le coût d'un empoisonnement grave et d'une mort potentielle est très réel", a déclaré M. LeSaint.

"Les espèces d'Amanita ne se ressemblent pas toutes, ce qui pose un problème", a-t-elle ajouté. Une photo envoyée à une application ne serait prise que d'un seul point de vue, alors que tous les angles doivent être pris en compte. "Même les livres peuvent décrire un chapeau de mort d'une certaine manière, mais il peut y avoir un spectre de couleurs, et toutes n'ont pas exactement la même apparence. Van de Poll, l'instructeur du New Hampshire, a déclaré que malgré les dangers, il recommande vivement la cueillette.

"Les champignons ont un grand nombre de bienfaits fantastiques pour la santé", a-t-il déclaré. Les recherches montrent que les champignons sont une bonne source de vitamine D et qu'ils sont pauvres en sodium. Ils peuvent stimuler la santé de l'intestin, renforcer le système immunitaire, réduire le risque de cancer, favoriser la baisse du cholestérol et protéger la santé du cerveau.

Pour rester en sécurité, Van de Poll donne ce conseil aux débutants : "Apprenez-en une poignée que vous pouvez identifier très facilement" et continuez à consulter des experts.

"Demandez toujours à quelqu'un en qui vous avez confiance, qui en sait plus que vous et dont vous pensez qu'il peut vous fournir une réponse fiable et sûre", a-t-il déclaré.

Mme LeSaint, médecin urgentiste, a déclaré qu'elle conseillait vivement aux butineurs de toujours faire preuve d'une extrême prudence.

"Nous ne voulons pas leur dire de ne pas le faire, mais nous encourageons toujours les gens à se faire accompagner par quelqu'un qui a une certaine expertise dans l'identification des champignons", a-t-elle déclaré. "Des erreurs peuvent se produire, et les conséquences peuvent être mortelles".

Un antidote expérimental

Bill Hickman aurait pu faire appel à un expert lorsqu'il a cueilli son champignon toxique en septembre 2022. Son foie et ses reins risquant de lâcher, l'hôpital local l'a transféré à l'hôpital universitaire de Cleveland.

Le Dr Pierre Gholam, un hépatologue de l'hôpital universitaire qui a traité des dizaines de personnes intoxiquées par des champignons, a contribué à l'obtention d'un antidote expérimental.

"Il n'est pas approuvé par la FDA, mais il semble très efficace", a-t-il déclaré.

L'antidote, un extrait de chardon-Marie appelé silibinine, doit être administré rapidement pour contrer les effets des toxines sur le foie.

"Le plus tôt est le mieux, et idéalement pas plus tard que 72 heures après l'ingestion du poison", a déclaré M. Gholam.

M. Gholam a constaté que la silibinine aide environ 30 à 50 % des patients, et il espère qu'elle sera plus largement mise à la disposition des hôpitaux pour qu'ils puissent en disposer. À mesure que le climat se réchauffe et que la saison des champignons s'étend, et avec l'augmentation du nombre de personnes qui s'adonnent à la cueillette, les hôpitaux pourraient en avoir besoin.

Cette année, Gholam a traité 11 personnes empoisonnées par des champignons. Les cas sont apparus plus tôt que d'habitude, mais il n'y a pas eu de décès.

Hickman a reçu l'antidote juste à temps. Bien qu'il ne soit pas efficace pour tout le monde, il l'a sauvé.

Une vidéo de lui à l'hôpital montre Hickman, habituellement en pleine forme, marchant lentement dans le couloir dans sa blouse d'hôpital. Il traîne sa canne à perfusion avec lui, Tammy à ses côtés, l'encourageant.

Il dit qu'il lui a fallu au moins six mois pour se sentir à nouveau lui-même, physiquement et mentalement.

Il s'étrangle encore lorsqu'il en parle.

"Il y a eu beaucoup de gens impliqués pour que cela se produise et que je sois sauvé", dit-il, la voix étranglée.

Le couple était si reconnaissant que Tammy a acheté au personnel de l'hôpital universitaire des paniers remplis de biscuits colorés en forme de champignon.

"Pour moi, c'était un miracle. Pour moi, c'était tout simplement un miracle", a-t-elle déclaré.

Depuis qu'il est tombé malade, Hickman s'intéresse de plus en plus aux champignons. Il s'en tient toutefois à les photographier, plutôt qu'à les cueillir.

"Je vois des champignons partout et ils me fascinent", explique-t-il.

Un tatouage serpente le long de son bras, à partir de l'endroit où les médecins lui ont administré l'antidote. Il se termine par un dessin représentant quatre petits champignons et le chardon-marie qui l'a sauvé.

"J'ai aujourd'hui plus de livres que je n'en ai jamais eus dans ma vie sur ces champignons", a déclaré M. Hickman. "Mais je n'en mangerai plus jamais. J'en ai trouvé l'autre jour, mon application m'a dit qu'ils étaient comestibles, et je lui ai dit : "Je ne te crois pas". "

Si vous pensez avoir mangé un champignon toxique, appelez la ligne d'assistance antipoison de la Health Resources and Services Administration au 1-800-222-1222 ou visitez le site poisonhelp.org pour obtenir des ressources supplémentaires.

Source: edition.cnn.com