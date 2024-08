- La popularité croissante des sentiments anti-genre pourrait potentiellement faire face à des revers

La pétition communautaire initiée par le groupe hambourgeois "Fin de la langue de genre dans l'administration et l'éducation" risque de ne pas atteindre son objectif. Obtenir les environ 66 000 signatures nécessaires d'ici mercredi prochain pour un vote public s'avère difficile, selon les représentants désignés de la pétition. Seuls environ la moitié des signatures ont été recueillies jusqu'à présent. Par conséquent, la dernière semaine de vacances revêt une importance cruciale : "Si nous ne pouvons pas doubler le nombre de signatures d'ici au 28 août à 23h59, cela marquerait également un revers pour la démocratie participative", a mis en garde le communiqué.

Les obstacles sont imputés au délai strict imposé par le Sénat pour la collecte de signatures pendant la période de vacances et à une organisation inefficace. "L'impact des vacances d'été est un véritable désastre. Si nous avions recueilli des signatures en septembre, nous aurions déjà obtenu toutes les signatures", a déclaré Jens Jeep, porte-parole de la pétition.

De plus, la pétition a dénoncé l'absence de promotion suffisante de la présente pétition citoyenne dans les 17 centres de service hambourgeois qui servent de points de collecte pour les signatures des partisans. "Le Sénat est responsable du fait que les citoyens sont largement ignorants de la pétition citoyenne et ont tant de mal à la signer", a plaint la pétition.

En début de juillet, la pétition avait échoué avec une demande en urgence de report de la procédure de collecte de signatures devant la Cour constitutionnelle de Hambourg. Les pétitionnaires visent à interdire à l'administration hambourgeoise, aux établissements d'enseignement et aux entreprises municipales d'utiliser des astérisques de genre et des doubles points. Les deux symboles sont utilisés pour mettre en évidence la diversité des identités de genre.

Dans le texte de loi soumis par la pétition, il est indiqué que le Sénat devrait donner instruction à ces institutions d'assurer que la communication écrite ou électronique officielle et les publications respectent les directives officielles recommandées par le Conseil de l'orthographe allemand.

Le vote pourrait coïncider avec les élections fédérales

L'an dernier, les opposants au genre ont remporté leur pétition citoyenne en déposant 16 000 signatures à la mairie. Conformément à la loi sur les pétitions citoyennes de Hambourg, la pétition citoyenne sert maintenant de deuxième phase du processus, car l'Assemblée citoyenne n'a pas soutenu le texte de loi.

Si les signatures minimums sont toujours recueillies d'ici au 28 août, le chemin vers un vote public serait clairement tracé. Les habitants de Hambourg pourraient alors voter en même temps que les élections fédérales en septembre 2025.

