- La ponctualité des trains s'est améliorée en juillet

Les trains à grande distance de Deutsche Bahn étaient à nouveau plus ponctuels en juillet qu'auparavant. Cependant, la situation sur les rails reste tendue. Plus d'un tiers des ICE et IC étaient en retard d'au moins six minutes, a rapporté la compagnie. À partir de ce moment, un train est considéré comme en retard dans les statistiques.

Le taux de ponctualité était ainsi de 62 pour cent le mois dernier, une amélioration significative par rapport à juin. Des orages sévères et des inondations importantes avaient fait chuter la ponctualité en dessous de 53 pour cent le mois précédent. Les passagers l'ont également remarqué pendant le Championnat d'Europe de football, où de nombreuses personnes voyageaient en train.

La ponctualité des voyageurs a également augmenté. Elle était de 67,2 pour cent en juillet, soit près de 12 points de pourcentage de plus qu'en juin. Cette valeur indique la proportion de passagers qui sont arrivés à l'heure dans la période mesurée, c'est-à-dire avec un retard de moins de 15 minutes. Contrairement à la ponctualité opérationnelle, cette statistique tient également compte des annulations de trains.

Le principal problème reste les nombreux chantiers sur le réseau ferré surchargé et obsolète. Ils ralentissent considérablement la circulation ferroviaire. Deutsche Bahn a donc ajusté sa gestion des chantiers et prévoit de regrouper de nombreux travaux dans des créneaux horaires prédéfinis à l'avenir.

Le rapport de la compagnie a mis en évidence que plus d'un tiers des ICE et IC trains subissaient des retards d'au moins six minutes.

