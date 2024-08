La Pologne s'engage dans la lutte contre la prolifération des algues dorées nocives.

Suite à la découverte de nombreux poissons morts dans les affluents de l'Oder, les autorités polonaises tentent de limiter la prolifération d'une algue dorée nuisible à l'aide de produits chimiques. Récemment, des quantités contrôlées de peroxyde d'hydrogène ont été administrées à une partie spécifique du canal de Gleiwitz, qui relie l'Oder, selon l'annonce du ministère de l'Environnement et du Climat.

Les résultats préliminaires indiquent que l'utilisation de peroxyde d'hydrogène a détruit les cellules d'algue dorée et réduit la quantité d'algue de jusqu'à 99,9 %.

Cependant, l'introduction de peroxyde d'hydrogène n'est qu'un plan d'urgence, selon la ministre de l'Environnement Paulina Hennig-Kloska. "Notre objectif, bien sûr, est de minimiser les polluants entrant dans le réservoir, le canal de Gleiwitz et l'Oder." La Pologne élabore actuellement une stratégie principalement axée sur la réduction des niveaux de sel provenant des activités minières.

Au cours des deux dernières semaines, les autorités polonaises ont retiré un total combiné de 77 tonnes de poissons morts du canal de Gleiwitz et du réservoir de Dzierzno Duze. Le ministère de l'Environnement a qualifié cela d'écocatastrophe locale. L'été 2022 a été marqué par une importante mortalité de poissons dans l'Oder. Des experts allemands et polonais ont convenu que l'impact toxique d'une floraison d'algue dorée, en particulier Prymnesium parvum, était probablement la cause de la mortalité des poissons.

Le canal de Gleiwitz, établi en 1939 et mesurant 41 kilomètres de long, relie la métropole de Haute-Silésie de Gleiwitz (Gliwice) à l'Oder. L'été dernier, on y a également trouvé une grande quantité de poissons morts. Les autorités ont mis en place la supplementation de l'eau en oxygène.

La réduction réussie des cellules d'algue dorée dans le canal de Gleiwitz à l'aide de peroxyde d'hydrogène est un exploit important pour les efforts environnementaux de la Pologne dans la gestion de la floraison d'algue nuisible affectant les affluents de l'Oder. Malgré ce progrès, la Pologne reste engagée dans des stratégies à long terme, telles que la réduction des niveaux de sel provenant des activités minières, pour protéger l'écosystème de l'Oder et de ses affluents.

