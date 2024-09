La Pologne se prépare à 20:35.

La Pologne signe d'importants contrats militaires d'une valeur de près de deux milliards de ZlotyLe gouvernement polonais prévoit de finaliser des accords d'une valeur d'environ deux milliards de Zloty (environ 470 millions d'euros), selon les déclarations du ministre de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Mercredi, il a révélé qu'un accord substantiel d'une valeur de près de 1,1 milliard de Zloty serait conclu avec une entreprise espagnole, apparemment pour des systèmes de surveillance aéroportuaire. Aucun autre détail n'a été fourni. Previously, mardi, des contrats dans les domaines de la logistique militaire et des communications ont également été conclus.

20:01 La centrale nucléaire de Zaporijjia en danger de panne de courant à nouveauRafael Grossi, directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), exprime ses craintes quant à un potentiel désastre à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia. La situation reste précaire après de nouveaux combats dans les environs, a-t-il déclaré à Kyiv avant de se rendre à la centrale, qui est sous le contrôle russe depuis le début de la guerre. "La centrale est à nouveau au bord de la panne de courant. Nous avons eu peur de cela dans le passé. Une panne entraîne l'absence de courant, l'absence de refroidissement. L'absence de refroidissement pourrait entraîner une catastrophe." Selon l'opérateur du réseau électrique ukrainien Enerhoatom, l'alimentation électrique de la centrale a été endommagée par des tirs d'artillerie russes lundi. Si une autre ligne électrique est également endommagée, une situation d'urgence avec des conséquences graves pourrait survenir.

19:27 Attaque russe contre la base militaire de Poltava fait des mortsUne frappe de missile russe sur une base militaire dans la ville de Poltava, en Ukraine centrale, a fait des victimes, selon l'armée ukrainienne. Une enquête a été ouverte pour déterminer si des mesures appropriées ont été prises pour protéger le personnel, et des mesures de sécurité renforcées pour les installations militaires seront mises en place. La frappe sur Poltava a fait au moins 50 morts et 271 blessés, ce qui en fait la plus importante attaque russe contre des cibles ukrainiennes cette année.

19:03 La propagande du Kremlin s'intensifie dans les écoles russesLes experts s'attendent à une augmentation significative de la propagande étatique dans les écoles russes à mesure que l'année scolaire commence. Le temps d'enseignement consacré à la "promotion de la propagande du Kremlin" devrait doubler cette année pour atteindre environ 1 300 heures, selon la plateforme de journalistes russes affiliés à l'opposition "Agentstvo". Le dirigeant du Kremlin, Vladimir Poutine, a répété à plusieurs reprises son souhait de voir les écoles inculquer le patriotisme chez les enfants dès le plus jeune âge. L'enseignement de la pensée critique n'est pas encouragé. "Agentstvo" estime que le nombre total d'heures de cours consacrées à la promotion de la position du Kremlin sur divers sujets, de l'histoire à la guerre en Ukraine et aux valeurs familiales et sociales conservatrices, peut atteindre plus de 1 300 heures sur les 11 000 heures de cours, selon les calculs de la plateforme.

18:14 Le directeur d'Ukrenergo limogéLe directeur de l'opérateur du réseau électrique ukrainien Ukrenergo a été renvoyé. Le conseil de surveillance de la société d'État a voté pour son renvoi lundi, comme l'a annoncé le président du conseil, Volodymyr Kudryzkyj, sur Facebook. Selon des sources, la raison de son licenciement est son incapacité à protéger le réseau électrique ukrainien des attaques russes. Kudryzkyj conteste cette raison et fait état des mesures de protection qu'il a mises en place. Il affirme qu'il est devenu le bouc émissaire d'une campagne médiatique visant à discréditer la société, et que les architectes de cette campagne cherchent à prendre le contrôle d'Ukrenergo. Cependant, Kudryzkyj refuse de donner de noms.

17:39 Plusieurs membres du gouvernement ukrainien démissionnentPlusieurs membres du gouvernement ukrainien ont présenté leur démission. Parmi eux, le ministre de l'Industrie stratégique, Olexander Kamyshyn, qui supervisait la production d'armes domestiques pendant le conflit avec la Russie. Kamyshyn a déclaré qu'il continuerait à travailler dans le secteur de la défense, mais dans un autre capacity. Selon le président du Parlement, le ministre de la Justice, Denys Maliuska, et le ministre de l'Environnement, Ruslan Strilets, ont également démissionné.

17:18 Le nombre de morts augmenter à PoltavaUne frappe de missile russe touche la région de Poltava. Selon les rapports ukrainiens, au moins 47 personnes ont péri. Deux missiles ont touché un bâtiment dans la capitale régionale de Poltava qui était utilisé par l'Institut militaire des communications, comme l'a confirmé le président ukrainien Volodymyr Zelenskyj sur Telegram. Plus de 200 personnes ont été blessées.

17:04 Scholz rencontre Kara-Mursa, critique du Kremlin libéréLe chancelier allemand Olaf Scholz a rencontré Vladimir Kara-Mursa, critique du Kremlin libéré de la captivité russe, à Berlin. "J'ai une grande estime pour Kara-Mursa en raison de sa résilience et de son engagement inébranlable en faveur d'un avenir démocratique pour la Russie", a écrit le politique du SPD sur la plateforme X. "Nous avons facilité sa libération grâce à un échange de prisonniers en août, et aujourd'hui nous avons eu l'occasion d'avoir une discussion approfondie." Kara-Mursa est l'un des plus de 20 détenus qui ont été libérés en août dans le cadre d'un échange de prisonniers historique entre la Russie et les États occidentaux, dont l'Allemagne.

16:16 La Russie pourrait construire de vastes structures défensives pour le pont de KerchSelon l'agence britannique de renseignement, la Russie se prépare à une autre attaque contre le pont de Kerch, qui relie la Russie à la Crimée occupée. La Russie a déployé des barrières faites de barges flottantes et immergées, a posé des mines sous-marines et installé des générateurs de fumée pour masquer la vue sur le pont. Le nombre de systèmes de défense aérienne a également augmenté. De plus, la construction d'une structure adjacente au pont est en cours. Il pourrait s'agir d'un pont supplémentaire d'une seule voie ou d'une barrière pour protéger contre les charges explosives des drones marins ukrainiens.

15:52 Ils le surnomment "Porte-drapeau" - L'Ukraine révèle un nouveau véhicule blindéLe ministère de la Défense ukrainien a révélé un nouveau véhicule blindé (VB) pour les Forces armées ukrainiennes. Le Khorunzhyi, qui signifie "Porte-drapeau" et était un grade militaire dans les armées cosaques, est en développement depuis quelque temps. Un prototype unique a été repéré en action sur la ligne de front en février de l'année dernière. Cette annonce récente devrait aboutir à l'envoi de nombreux autres exemplaires sur la ligne de front - une mise à jour très attendue et fabriquée localement pour les besoins en équipement des Forces armées ukrainiennes.

15:38 L'Estonie et la Lituanie critiquent la Mongolie pour la visite de PoutineL'Estonie et la Lituanie ont critiqué la Mongolie pour avoir accueilli le président russe Vladimir Poutine. "La décision du gouvernement mongol de dérouler le tapis rouge pour lui au lieu de l'arrêter mine considérablement le Tribunal pénal international et le système juridique international", a déclaré le ministre des Affaires étrangères estonien Margus Tsahkna à Tallinn. "La Mongolie avait l'opportunité de contribuer à mettre fin à la guerre russe en Ukraine, mais elle a choisi de ne pas le faire." Son homologue lituanien Gabrielius Landsbergis a qualifié cela d'"inacceptable" que le gouvernement mongol ait ignoré le mandat d'arrêt émis par le Tribunal pénal international contre Poutine. "C'est juste un autre exemple de système juridique international affaibli", a-t-il déclaré, selon l'agence BNS à Vilnius.

14:57 Le procès d'un "espion" français arrêté en Russie commenceUn employé français d'une organisation non gouvernementale suisse a commencé son procès à Moscou mardi, accusé de violer la loi russe sur les "agents étrangers". Le tribunal a ordonné que le défendeur, Laurent Vinatier, soit maintenu en détention jusqu'au moins février prochain. Vinatier travaillait comme spécialiste de la Russie et de l'ex-Union soviétique pour le Centre pour le dialogue humanitaire (HD), une organisation non gouvernementale qui se spécialise dans la médiation dans les conflits, et a été arrêté à Moscou en juin.

14:27 L'Allemagne prévoit d'offrir six autres systèmes de défense aérienne IRIS-T à l'UkraineSelon des sources de sécurité, l'Allemagne prévoit de fournir six autres systèmes de défense aérienne IRIS-T SLM à l'Ukraine. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a récemment confirmé que le gouvernement fédéral était également en train d'acheter six de ces systèmes pour les Forces armées allemandes.

13:58 Les médias : un hélicoptère russe Mi-8 connaît un autre accidentLes médias russes rapportent un autre incident impliquant un hélicoptère russe Mi-8. Selon Alexey Tsydenov sur Telegram, l'appareil a effectué un "atterrissage difficile" à 85 kilomètres de la ville d'Irkoutsk, blessant leggerement deux personnes. Les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours. Six personnes se trouvaient à bord de l'hélicoptère. L'hélicoptère a été signalé manquant après la perte de contact à la frontière entre la République de Bouriatie et la région d'Irkoutsk, selon Ria Novosti.

13:34 Zelensky : 41 morts et 180 blessés dans une frappe russe sur PoltavaDans une attaque de missiles russes sur la ville centrale ukrainienne de Poltava, 41 personnes ont été tuées, selon le président Volodymyr Zelensky. Plus de 180 personnes ont été blessées, selon lui. La zone près d'une école et d'un hôpital voisin a été touchée. Un bâtiment de l'Institut des communications a été partiellement détruit. "Selon les informations dont nous disposons, l'ennemi a utilisé deux missiles balistiques", a rapporté le ministère de la Défense ukrainien. "Le temps entre l'alerte et l'arrivée des missiles mortels était si court qu'ils ont pris les gens dans l'abri anti-aérien au moment de l'évacuation." Les équipes de secours ont réussi à secourir 25 personnes - onze d'entre elles ont été extraites des décombres.

13:12 Les initiés : Les États-Unis proches d'un accord sur l'envoi de missiles de longue portée en UkraineLes initiés rapportent que les États-Unis sont proches d'un accord sur l'envoi de missiles de longue portée en Ukraine, qui pourraient potentiellement atteindre profondément le territoire russe. Cependant, le gouvernement ukrainien devrait attendre plusieurs mois de plus pour les missiles, car les États-Unis doivent encore résoudre des problèmes techniques avant la livraison, selon plusieurs initiés américains. La décision devrait être annoncée à l'automne. Les armes en question sont des missiles air-sol de croisière à moyenne et longue portée (JASSM), qui peuvent être tirés depuis des avions sur des cibles au sol. La fourniture de JASSM à l'Ukraine pourrait Significativement renforcer ses capacités stratégiques et lui donner un avantage sur la Russie.

12:43 La Russie condamne un physicien de renom pour le développement de missiles hypersoniquesUn tribunal de Moscou a condamné un physicien de renom à 15 ans de camp de travail après l'avoir reconnu coupable de "trahison". C'est la dernière peine de prison pour un scientifique accusé de Reveler des secrets d'État. Le quinquagénaire était impliqué dans le développement de missiles hypersoniques russes, selon les agences de presse russes. Deux de ses collègues ont également été arrêtés pour soupçon de trahison. Le trio de l'Institut de mécanique théorique et appliquée (ITAM) à Novossibirsk est l'un des quasi-douzaine de scientifiques qui ont été inculpés ces dernières années pour avoir travaillé sur cette technologie. Le quinquagénaire a été arrêté en août 2022. Les hommes "font face à des accusations très graves", selon des sources de sécurité.

12:15 Le commerce de la Russie avec l'Inde décolle

Le commerce de la Russie avec l'Inde a presque doublé l'an dernier, selon Anatoly Popov, vice-président du conseil d'administration de la Sberbank russe. Il a partagé ces informations avec l'agence de presse Reuters. Le volume commercial entre les deux nations a atteint environ 65 milliards de dollars en 2023. La principale raison de cette augmentation est que l'Inde est devenue un important importateur de pétrole russe suite à l'imposition de sanctions occidentales en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "En 2022, l'intérêt des entreprises russes pour le marché indien a considérablement augmenté, car ce marché est une alternative", a déclaré Popov. "Actuellement, nous ouvrons également des comptes en roupies pour nos clients russes. Nous n'écartons pas la possibilité que la roupie soit utilisée non seulement comme moyen de paiement, mais aussi comme outil d'épargne", a-t-il ajouté. La Sberbank traite les paiements pour environ 70 % de toutes les exportations russes vers l'Inde.

11:47 Poutine invite la Mongolie au sommet du BRICS

Le président russe Vladimir Poutine a invité le président mongol Uchnaagiin Chürelsük lors de sa visite en Mongolie. Poutine a déclaré aux agences de presse russes lors de la réunion à Oulan-Bator, la capitale, "Nous espérons votre présence". Le groupe de grandes économies émergentes, dominé par la Russie et la Chine, doit se réunir à la fin octobre à Kazan, la capitale de la république du Tatarstan. Poutine a mentionné qu'il voulait discuter de la coopération économique lors de son voyage en Mongolie. Le gazoduc Power of Siberia 2 prévu pour la Chine et passant par la Mongolie devrait être un sujet de discussion lors de la visite de Poutine à Oulan-Bator.

11:22 La Russie renforce sa défense aérienne à Belgorod

La Russie a déployé des systèmes de défense aérienne supplémentaires dans la région de Belgorod, selon le ministère russe de la Défense. La région frontalière a été cible d'attaques ukrainiennes depuis longtemps.

10:57 L'Ukraine : la Russie cible l'infrastructure ferroviaire

La Russie a ciblé l'infrastructure ferroviaire dans différentes parties de l'Ukraine pendant la nuit, selon les rapports ukrainiens. Les régions du nord de Sumy et de Dnipropetrovsk en Ukraine centrale-est ont été touchées.

10:28 Rapport : les troupes ukrainiennes risquent d'être encerclées à Pokrovsk

Des centaines de soldats ukrainiens risquent d'être encerclés par les forces russes dans la région de Donetsk, selon un rapport du Forbes. Les forces russes ont reportedly avancé sur la ville ukrainienne de Pokrovsk, contournant les troupes ukrainiennes à proximité de Memryk et de la rivière Vovcha. Si la 25e brigade aéroportée avec ses véhicules de combat Marder d'origine allemande ne parvient pas à tenir tête à l'ennemi près d'Ukrainsk, cela pourrait conduire à l'encerclement des troupes par l'ennemi, a averti le Centre ukrainien pour la stratégie de défense. Des parties d'au moins quatre brigades ukrainiennes pourraient être encerclées au sud de Pokrovsk par les Russes. Un retrait ukrainien pourrait déjà être en cours, le Conflict Intelligence Team pro-ukrainien suggérant qu'ils devraient battre en retraite avant que les forces russes ne coupent leurs routes d'approvisionnement et de retraite. Abandonner l'avancée céderait 30 miles carrés aux Russes mais pourrait sauver des bataillons entiers d'ukrainiens dans un moment critique.

10:02 ISW : la Russie progresse à Kursk

L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) signale que les forces russes ont récemment repris des positions perdues à Kursk. Elles ont pris des positions près du village d'Olgovka, l'ISW suggérant que les forces ukrainiennes ont quitté le hameau. Un blogueur militaire russe affirme également que les troupes ukrainiennes ont fait de légers progrès près de Pogrebki et de Malaya Loknya (tous deux au nord-ouest de Sudzha) et que les forces russes ont abandonné leurs positions dans ces localités pour éviter d'être encerclées. Les attaques ukrainiennes contre les ponts de pontons russes sur la rivière Seim dans la région de Glushkovo se poursuivent.

09:30 Pourquoi la Mongolie n'arrête pas Poutine

Bien qu'un mandat d'arrêt international ait été émis contre Vladimir Poutine, il est accueilli avec des honneurs en Mongolie voisine. Ce n'est pas seulement dû à la situation "serrée" du pays entre les grandes puissances Russie et Chine, comme l'explique le correspondant de ntv Rainer Munz.

09:00 Le patron de la grille électrique ukrainienne renvoyé pour négligence

Le directeur de l'opérateur de la grille électrique d'État ukrainien, Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, a reportedly été renvoyé. La raison, selon les rapports de la société de radiodiffusion ukrainienne Suspilne citant des sources au sein de l'entreprise, est qu'il n'a pas protégé les installations énergétiques face aux attaques russes accrues. Le conseil de surveillance d'Ukrenergo a voté à quatre voix contre deux en faveur du renvoi de Kudrytskyi. "Kudrytskyi est accusé de ne pas avoir correctement mis en œuvre les décisions précédentes du commandant suprême et de protéger mal les installations d'Ukrenergo", ont déclaré les sources. Kudrytskyi est également sous enquête pour des allégations de corruption.

08:22 Évasion de la conscription militaire : les autorités ukrainiennes découvrent de nombreux réseaux criminels

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les autorités ukrainiennes ont découvert plus de 570 réseaux criminels aidant les gens à éviter la conscription militaire, selon Andrii Demtschenko, porte-parole du service frontalier d'État, comme rapporté par "Kyiv Independent". Ces organisations aident les hommes ukrainiens à quitter le pays et fournissent des certificats faux d'illnesses prétendues pour les déclarer inaptes au service militaire, coûtant entre 7 000 et 10 000 dollars. Les hommes âgés de 18 à 60 ans ne sont généralement pas autorisés à quitter le pays car ils pourraient être appelés sous les drapeaux. En 2024, les agences de law enforcement ont découvert plus de 200 réseaux criminels.

07:50 Ancien oligarque russe : les Russes considèrent l'offensive de Koursk comme une "catastrophe imprévue"L'ancien oligarque russe et figure de l'opposition Mikhail Khodorkovsky trouve intrigante la réaction de la population russe à l'offensive ukrainienne dans la région de Koursk. Dans une conversation avec "Tagesspiegel", Khodorkovsky a noté que les Russes ne considèrent pas l'avancée ukrainienne comme une attaque de l'ennemi, mais plutôt comme une "catastrophe imprévue". Le mécontentement général envers la gestion de la situation par le gouvernement a entraîné une baisse des taux d'approbation de Poutine.

07:22 Ukraine : un enfant tué dans une frappe russe sur SaporijjiaSelon les rapports ukrainiens, deux personnes ont été tuées et deux autres blessées lors d'une attaque russe sur Saporijjia, une ville du sud-est de l'Ukraine. L'incident s'est produit aux alentours de 23h hier soir, selon le gouverneur de l'oblast de Saporijjia, Ivan Fedorov, via Telegram. Une femme de 38 ans et un garçon de 8 ans ont perdu la vie dans l'attaque. Parallèlement, une femme de 43 ans et une fille de 12 ans ont été blessées. La fille est actuellement en soins intensifs. Un bâtiment municipal a été partiellement détruit, et les débris ont causé des dommages supplémentaires aux structures environnantes.

06:58 Des chercheurs américains découvrent un site potentiel de lancement pour la "missile invincible" de PoutineDeux chercheurs américains ont prétendument identifié le site probable de lancement du missile 9M370 "Bourevestnik" en Russie. Ce missile de croisière nucléaire, que Poutine vante comme "invincible", est également connu sous le nom de SSC-X-9 "Skyfall" par l'OTAN. Selon Reuters, les chercheurs ont utilisé des images capturées par une société de satellites pour localiser un projet de construction adjacent à un site de stockage d'ogives nucléaires. Situé à environ 475 kilomètres au nord de Moscou, ce site est believed to serve as the launch site for the secret missile. Neuf plates-formes de lancement sont reportedly under construction at the site, which is suitable for a large stationary rocket system, such as Skyfall. Ni le ministère de la Défense russe ni l'ambassade à Washington n'ont adressé un commentaire à ce sujet.

06:30 La raffinerie de pétrole de Moscou de Gazprom Neft est partiellement fermée suite à une attaque de drone ukrainienSuite à une attaque présumée de drone ukrainien qui a causé un incendie, la raffinerie de pétrole de Moscou de Gazprom Neft a partiellement arrêté ses opérations. Selon Reuters, l'unité Euro+, qui représente environ 50% de la capacité de la raffinerie, a été temporairement fermée. Les opérations à l'usine devraient reprendre dans cinq à six jours après les réparations nécessaires. L'an dernier, la plantation de Moscou a traité 11,6 millions de tonnes de pétrole brut, selon Reuters. L'ampleur des dommages reste floue.

05:58 Ancien oligarque russe critique l'approche de l'Occident envers le régime de PoutineCritiquant la gestion de la Russie par l'Occident, la figure de l'opposition russe et ancien oligarque Mikhail Khodorkovsky a déclaré que les gouvernements occidentaux commettent "plusieurs erreurs stratégiques" qui prolongent le mandat de Poutine. Dans une interview avec "Tagesspiegel", Khodorkovsky a exhorté l'Occident à reconnaître qu'il est en guerre avec les décideurs de Poutine et à cesser d'équivaloir la population russe dans son ensemble à ses dirigeants. Il a plaidé en faveur d'une action différente de l'Occident au début de la guerre en Ukraine en 2022 pour mettre fin au conflit.

04:13 Zelensky : tentatives de reprendre la centrale nucléaire de Zaporijjia sont trop risquéesLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé une réunion avec le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à Kyiv. Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, Zelensky a déclaré qu'à l'heure actuelle, la reprise du contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijjia n'est pas possible en raison du risque élevé associé à une telle entreprise. Grossi, directeur de l'AIEA, a visité la centrale et a tweeté sur l'assistance fournie et la prévention d'un accident nucléaire potentiel. La plus grande centrale nucléaire d'Europe se trouve sous le contrôle russe depuis le début de l'invasion de 2022, avec les deux parties s'accusant mutuellement d'attaques contre l'installation.

02:27 Le gouverneur : frappe russe tue un civil à DniproUn civil a été tué et trois autres blessés dans une frappe russe sur la ville centrale ukrainienne de Dnipro, selon le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, via Telegram. Plusieurs bâtiments résidentiels ont été endommagés lors de l'attaque, bien que les informations ne soient pas indépendamment vérifiables pour le moment.

11:55 Zelensky pousse pour l'approbation des armes à longue portée, pointe du doigt l'AllemagneAu front, le président ukrainien Volodymyr Zelensky plaide à nouveau en faveur des armes à longue portée dans la région de Zaporijjia lors d'une réunion avec le Premier ministre néerlandais Dick Schoof. Non seulement l'approbation est nécessaire pour les attaques sur les cibles intérieures russes, mais aussi la livraison de ces roquettes, déclare Zelensky dans le sud de l'Ukraine. La Russie a partiellement saisi la région de Zaporijjia mais pas la capitale régionale. La discussion a porté sur de nouveaux systèmes de défense aérienne de type Patriot, ainsi que sur des missiles, l'extension de la flotte avec des avions de combat F-16, des munitions supplémentaires, de l'équipement et des sanctions supplémentaires contre la Russie. "Toutes ces mesures sont cruciales pour empêcher la Russie d'ouvrir de nouveaux fronts en Ukraine", affirme Zelensky. Il exprime l'espoir d'obtenir l'approbation des armes à longue portée, mentionnant les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Kyiv regarde la situation plus positivement aujourd'hui, mais aucun détail n'est fourni.

20:13 Kyiv Condamne la Mongolie pour avoir Invité Poutine, Menace de ConséquencesLe ministère des Affaires étrangères d'Ukraine critique le gouvernement mongol pour avoir accueilli le président russe Vladimir Poutine et demande des sanctions. En aidant Poutine, recherché pour crimes de guerre en Ukraine, à échapper à la justice, la Mongolie contribue à ses "crimes de guerre", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Heorhiy Tychyj, à Kyiv. Poutine est arrivé dans le pays aujourd'hui. "Nous allons travailler avec nos partenaires pour imposer des conséquences à Oulan-Bator", a déclaré Tychyj. "Le fait que le gouvernement mongol n'exécute pas le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Poutine est un coup dur pour la CPI et le système de justice pénale internationale", a déclaré Tychyj hier.

20:09 Malgré le Mandat d'Arrêt de la CPI, Poutine Accueilli avec les Honneurs en MongolieLe président russe Vladimir Poutine est accueilli en Mongolie malgré un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) pour l'aléguée déportation illégale d'enfants ukrainiens pendant le conflit en Ukraine. L'Ukraine et l'Occident, ainsi que les activistes des droits de l'homme, appellent à son arrestation. Poutine a été accueilli par une garde d'honneur à l'aéroport d'Oulan-Bator aujourd'hui. Le but de sa visite est de participer aux célébrations marquant le 85e anniversaire de la victoire des forces soviétiques et mongoles sur le Japon. Une réunion avec le président mongol Uchnaa Khurelsukh est prévue.

20:00 Rapport : L'Ukraine Utilise le Drone 'Palianytsia' Contre une Cible en Crimée pour la Première FoisL'armée ukrainienne aurait utilisé pour la première fois le drone ukrainien à fusée "Palianytsia" contre une cible militaire dans la péninsule de Crimée contrôlée par la Russie en août, selon le journal ukrainien "Ukrainska Prawda". Le nom du drone, un mot ukrainien difficile à prononcer pour les Russes, aurait pu être choisi intentionnellement. Depuis le début de l'invasion russe, les Ukrainiens utilisent le terme pour désigner les militaires ou saboteurs russes.

