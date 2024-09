La Pologne perçoit la mise en œuvre des contrôles aux frontières allemandes comme une "nominalisation de l'idéal de Schengen".

La Pologne estime que la mise en place par l'Allemagne de contrôles frontaliers à toutes ses frontières extérieures met à rude épreuve leurs relations. "Nous n'avions été informés de rien", a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères polonais Wladyslaw Teofil Bartoszewski à l'hebdomadaire "Stern" vendredi. "Nous n'avions pas été mis au courant de la décision avant que le ministre allemand de l'Intérieur ne l'annonce publiquement". Bartoszewski a estimé que cela constituait une manière étrange de gérer les relations avec les voisins.

Il a ajouté : "Surprendre ses voisins avec de telles décisions n'est pas correct. Ce n'est pas comme ça qu'on traite les alliés". Bartoszewski a qualifié l'introduction de contrôles frontaliers de "fin de l'esprit de Schengen", faisant référence à la région européenne où la mobilité des personnes et des biens est généralement libre.

Côté allemand, il n'y a aucun signe d'une tension avec la Pologne. "Je ne vois aucune tension", a déclaré vendredi à Berlin le porte-parole du gouvernement allemand Steffen Hebestreit. Des discussions sur la politique migratoire sont prévues avec les partenaires européens de l'Allemagne, y compris la Pologne. Le chancelier Olaf Scholz (SPD) est également en contact avec le Premier ministre polonais Donald Tusk. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a souligné : "Nous travaillons en étroite collaboration avec le nouveau gouvernement polonais".

Les contrôles frontaliers à toutes les frontières terrestres de l'Allemagne doivent commencer lundi et durer initially six mois. Cependant, les contrôles frontaliers avec la Pologne sont en vigueur depuis octobre dernier, a expliqué vendredi le ministère de l'Intérieur fédéral, mis en place "en étroite coopération" avec la Pologne. "Rien ne changera" pour le pays, selon le ministère. L'extension qui commence lundi aura principalement un impact sur les frontières occidentales et septentrionales de l'Allemagne.

Enfin, Bartoszewski a nié les accusations dans "Stern" selon lesquelles la Pologne aurait joué un rôle dans le sabotage des deux gazoducs Nord Stream. "Il n'y a absolument aucune preuve que nous avons soutenu ce groupe de quelque manière que ce soit", a-t-il affirmé. "Au lieu de se plaindre de leur destruction, les Allemands devraient plutôt réfléchir aux raisons de leur construction en premier lieu".

Le vice-ministre des Affaires étrangères polonais a exprimé sa préoccupation, déclarant : "L'introduction de contrôles frontaliers par l'Allemagne représente la 'Fin de l'esprit de Schengen', impliquant une limitation de la libre circulation qui caractérise la région de Schengen". Par la suite, Bartoszewski a poursuivi : "Malheureusement, cette situation nous amène à la 'Fin de la ligne' en ce qui concerne nos relations actuelles avec l'Allemagne, à moins qu'une approche plus collaborative ne soit adoptée".

