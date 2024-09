La Pologne n'a pas encore contribué un seul centime au projet d'artillerie de la République tchèque.

Selon le journal polonais Gazeta Wyborcza, la Pologne n'a pas contribué d'un seul sou à l'initiative d'artillerie tchèque, qui repose sur le financement de plusieurs partenaires occidentaux pour fournir des munitions à l'Ukraine à l'échelle mondiale. L'Allemagne est reportedly le principal et le plus rapide financeur en la matière. Selon les plans, l'Ukraine devrait recevoir 100 000 obus ce mois-ci, avec pour objectif 500 000 d'ici la fin de 2024, et des obus supplémentaires en 2025. L'impact de la Russie sur le marché pose des problèmes, selon les rapports en provenance de Prague.

14h20 Pistorius soutient l'utilisation par l'Ukraine d'armes de portée lointaineLe ministre allemand de la Défense, Pistorius, affirme que les partenaires de l'OTAN ont le droit de permettre à l'Ukraine d'utiliser des armes de portée lointaine contre des cibles russes. Il souligne que les États-Unis et le Royaume-Uni ont le droit de prendre de telles décisions concernant les armes qu'ils ont fournies, et c'est leur prérogative. "Le droit international le permet", déclare-t-il. En réponse aux menaces du président russe Poutine concernant une guerre de l'OTAN contre la Russie si l'Ukraine utilise des roquettes de longue portée de l'Ouest, Pistorius déclare : "Les menaces de Poutine ne sont que cela. Il n'y a rien de plus à ajouter. Il menace quand il le veut, et il tente de séduire quand il le juge approprié."

13h57 Zelensky accueille 49 prisonniers de guerreLe président ukrainien Zelensky annonce le retour de 49 prisonniers de guerre de Russie, y compris d'anciens combattants de l'usine d'acier Azovstal de Marioupol, qui a été assiégée par les forces russes au printemps 2022. "49 Ukrainiens sont revenus chez eux", a déclaré le président, partageant des photos de soldats et de femmes soldats drapées dans des drapeaux ukrainiens. Selon Zelensky, ils viennent de l'armée, de la garde nationale, de la police nationale, de la garde-frontière et de civils. Les médias ukrainiens rapportent que 23 des 49 rapatriés sont des femmes. Le président ne précise pas immédiatement si cette libération est le résultat d'un échange de prisonniers avec la Russie.

13h46 Tusk ignore les menaces de PoutineLe Premier ministre polonais Donald Tusk se montre peu impressionné par les dernières menaces du président russe Poutine concernant les armes de longue portée contre des cibles russes. Despite acknowledging the gravity of the situation in Ukraine and on the Ukrainian-Russian border, Tusk maintains, "I wouldn't attach too much importance to Putin's latest statements. They merely reflect the difficult position in which the Russian military finds itself on the front." Putin previously warned that the West would be at war with Russia if it allowed Ukraine to attack Russian territory with long-range rockets produced in the West.

13h21 Wei Fenghe plaide pour des négociationsLe ministre chinois de la Défense, Wei Fenghe, Speaking at a global security forum in Beijing, advocates for "negotiations" as the only solution to conflicts like the wars in Ukraine and the Gaza Strip. To resolve "the crisis in Ukraine and the Israeli-Palestinian conflict, promoting peace and negotiations is the only way out," he suggests.

12h58 Scholz cherche à augmenter les importations de pétrole du KazakhstanLe gouvernement allemand cherche à augmenter les importations de pétrole du Kazakhstan. "Nous accueillons favorablement l'extension des fournitures de pétrole du Kazakhstan", a déclaré un représentant du gouvernement avant le voyage du chancelier Olaf Scholz en Ouzbékistan et au Kazakhstan à partir de ce week-end. L'objectif est de fournir plusieurs options pour l'approvisionnement de la raffinerie PCK de Schwedt, avec plus de pétrole du Kazakhstan étant l'une des solutions. Cependant, des options alternatives sont également nécessaires, car le pétrole kazakh traverse des pipelines russes pour arriver en Allemagne, donnant ainsi à Moscou un moyen de pression. Après l'attaque russe contre l'Ukraine, l'Allemagne a cessé d'importer du pétrole russe. Le voyage de Scholz se concentrera également sur les fournitures de gaz d'Asie centrale. En ce qui concerne les appels d'offres pour de nouvelles centrales électriques à gaz, il est clair : "Nous avons besoin de gaz de quelque part, et l'Asie centrale en regorge", a déclaré le représentant.

12h26 La France convoque un diplomate iranienLa France a convoqué le représentant diplomatique de l'Iran au ministère des Affaires étrangères à Paris. Les rapports indiquent que la raison est la livraison de rockets balistiques à la Russie, selon des sources diplomatiques. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a précédemment mentionné que la Russie avait reçu des rockets de l'Iran, qui seraient déployées en Ukraine dans quelques semaines. L'Iran, however, denies this accusation.

12h03 Le Pentagone considère l'offensive russe à Kursk 'marginale'Le Pentagone se montre peu impressionné par l'offensive russe à Kursk. "Nous avons observé des unités russes tentant quelque chose comme une contre-offensive dans la région de Kursk", a déclaré jeudi le porte-parole du Pentagone Pat Ryder. "À ce moment, je la categoriserais comme marginale, mais naturellement, nous la surveillons de près", ajoute-t-il. Le ministère russe de la Défense a affirmé que ses troupes avaient repris dix villages, une affirmation qui n'a pas été indépendamment vérifiée. L'armée ukrainienne a lancé l'offensive dans la région frontalière russe de Kursk il y a environ cinq semaines et affirme avoir saisi environ 100 villages russes et près de 1 300 kilomètres carrés.

11h38 Despite numerous shootdowns, drone attacks cause damageThe Ukrainian air force asserts it shot down 24 out of 26 drones overnight. In the Odessa region, one person was injured and 20 houses were damaged, while in the Mykolajiw region, drone debris caused a fire at a food processing plant, regional authorities report. According to the Ministry of Energy, energy infrastructure in the Iwano-Frankiwsk region was damaged.

10:46 Chef de la Douma russe : L'OTAN mène une guerre contre notre paysLe chef de la Douma russe, Petrov, accuse l'OTAN d'être impliqué dans le conflit en Ukraine. "Ils mènent une guerre contre notre pays", poste-t-il sur Telegram. Il suggère que l'OTAN aide l'Ukraine à choisir les villes russes pour les attaques, coordonne les déploiements militaires avec l'armée ukrainienne et donne généralement des ordres au gouvernement de Kyiv.

10:17 Munz sur la menace de guerre de Poutine à l'OTAN : "La déclaration de Poutine ne fait même pas les informations du matin"Dans l'Ouest, il y a des craintes que permettre à l'Ukraine de lancer des attaques de longue portée sur le territoire russe pourrait entraîner une escalade. En effet, le président russe Vladimir Poutine a de nouveau formulé une telle menace. Cependant, le correspondant de ntv Rainer Munz voit plusieurs raisons pour lesquelles il pourrait y avoir peu de substance derrière les menaces de Poutine avec son sabre.

09:42 La famille : Le leader de l'opposition biélorusse emprisonné est dans un état critiqueLe leader de l'opposition biélorusse emprisonné Maria Kalesnikava est dans un état de santé critique, selon sa sœur. Depuis quatre ans, elle est détenue dans des conditions inhumaines et pèse maintenant 45 kg pour une taille de 1,75 m, déclare Tatjana Chomitsch en se basant sur des informations de anciens prisonniers. "Je pense que c'est un moment critique, car personne ne peut survivre à de telles conditions pendant longtemps", dit-elle en accusant les autorités de torturer psychologiquement et physiquement sa sœur. Le ministère de l'Intérieur biélorusse ne répond pas à une demande concernant les conditions de détention de Kalesnikava. La Biélorusse de 42 ans, qui est devenue un symbole de la résistance depuis les protestations de 2020 contre le président biélorusse Alexander Lukashenko, purge une peine de prison de 11 ans pour alleged conspiracy to seize power.

09:20 Accord signé pour le déploiement de la brigade lituanienneL'Allemagne et la Lituanie ont signé un accord gouvernemental pour gérer les détails du déploiement d'une brigade de combat prête au combat dans le pays baltique de l'OTAN. Le ministre de la Défense Boris Pistorius et son homologue lituanien Laurynas Kasciunas ont signé l'accord à Berlin. L'accord complète l'accord de l'OTAN sur le statut des forces, clarifiant le statut juridique des soldats et des employés civils allemands en Lituanie. Il fournit une sécurité juridique en réglementant les droits de résidence, le droit fiscal, le système scolaire, la surveillance de la santé publique, la circulation routière et la sécurité publique. Par exemple, il crée la base juridique pour établir des écoles et des jardins d'enfants allemands en Lituanie. La brigade devrait être opérationnelle d'ici 2027.

08:56 La Russie expulse des diplomates britanniquesLa Russie a expulsé six diplomates britanniques pour des motifs d'espionnage. Le service de renseignement FSB affirme avoir des documents montrant que le Foreign Office britannique coordonne l'escalade politique et militaire. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, le but du ministère est d'assurer la défaite stratégique de la Russie dans la guerre contre l'Ukraine, selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, citée par l'agence de presse TASS. Le Foreign Office britannique rejette les accusations comme étant "totalement infondées". La mesure russe est une réponse aux mesures britanniques qui ont suivi les activités présumées de la Russie en Europe et au Royaume-Uni, selon un communiqué de la BBC.

08:31 L'implication de l'OTAN dans la guerre serait 'la ligne rouge' pour Poutine, met en garde le KremlinLe président ukrainien Zelensky réclame depuis longtemps le déploiement de missiles de longue portée contre les cibles militaires russes. Les États-Unis et le Royaume-Uni doivent discuter de cette possibilité. La réponse de la Russie est rapide. Le président du Kremlin Poutine lance un avertissement à l'Ouest.

08:03 La Russie offre de partager ses informations sur les armes occidentalesLa Russie offre de partager son expérience de combat contre diverses armes occidentales avec ses partenaires. Le ministre russe de la Défense adjoint Alexander Fomin a déclaré lors d'une conférence de sécurité en Chine que la Russie avait des connaissances uniques sur la guerre moderne, selon l'agence de presse russe RIA. Il a déclaré que la Russie était prête à partager ces connaissances avec ses partenaires.

07:34 Le SBU ukrainien annonce des arrestations : des hommes mettent le feu à Kyiv sur ordre de la RussieCinq hommes ont été arrêtés pour avoir mis le feu à Kyiv sur ordre d'une agence de renseignement russe, a déclaré le service de sécurité ukrainien SBU. Les hommes sont accusés d'avoir incendié cinq véhicules militaires et d'avoir laissé des tracts visant à discréditer l'armée. Le SBU a déclaré que les hommes étaient venus à Kyiv de différentes régions d'Ukraine à la recherche de travail et avaient été recrutés par des agents russes via Telegram. Ils ont également enregistré leurs actions sur leurs téléphones pour recevoir l'argent promis, mais ne l'ont jamais fait.

07:05 Le grand rabbin d'Ukraine pleure la mort de son fils adoptif tué à la guerreLe grand rabbin d'Ukraine, Schwartz, pleure la mort de son fils adoptif, Anton Samborsky, tué lors de l'invasion russe. Un service funéraire a eu lieu à Kyiv jeudi, auquel ont assisté des soldats, des vétérans et d'autres. Samborsky, 32 ans, a été porté disparu fin juillet et sa mort a été confirmée plusieurs semaines plus tard. Il est devenu père d'une fille en mai et a été appelé sous les drapeaux peu après. Le rabbin Schwartz a parlé pour la dernière fois à son fils le 17 juillet.

06:29 Japon fait face à une rencontre rapprochée avec des avions militaires russesLe Japon a déployé des avions de chasse jeudi après deux avions russes qui ont effectué des loopings autour du pays. Selon le ministère de la Défense, les avions russes n'ont pas envahi l'espace aérien japonais. Les avions Tu-142 ont volé de l'océan vers la région sud d'Okinawa depuis le début de la matinée jusqu'au milieu de l'après-midi. L'Air Self-Defense Force du Japon a déployé ses propres avions de chasse en réponse. Par la suite, les avions russes ont fait demi-tour vers le nord et ont également traversé les îles Kouriles, un territoire contesté partagé entre le Japon et la Russie. Il y a seulement quelques jours, des navires de guerre russes et chinois ont commencé des exercices conjoints dans la mer du Japon dans le cadre d'un entraînement naval à grande échelle. C'est une nouvelle fois une série de faits similaires, les avions militaires russes ayant pour la dernière fois traversé l'espace aérien japonais en 2019.

06:07 Moscou accuse les États-Unis de mettre en œuvre une politique de containment contre la Russie et la ChineLe ministre adjoint russe de la Défense, Alexander Fomin, a affirmé lors d'une conférence de sécurité en Chine que les États-Unis mettent en œuvre une politique de containment contre la Russie et la Chine. L'agence de presse russe TASS a rapporté ces informations. Selon l'agence, Fomin a déclaré que la Russie et la Chine prônaient un monde multipolaire équitable avec égalité et respect mutuel, tandis que le monde occidental se prépare à des conflits en Asie en formant de nouveaux blocs de sécurité dans la région.

05:27 L'Ukraine signale une attaque contre un navire de cargaison par des avions russesLa marine ukrainienne a fourni des détails actualisés sur une prétendue attaque aérienne russe contre un navire de cargaison civil dans la mer Noire. Selon eux, un bombardier Tu-22 a prétendument lancé un missile anti-navire Ch-22 contre le navire. Le navire de cargaison, battant pavillon de la Caraïbe, était au-delà des eaux territoriales ukrainiennes au moment des faits. Le navire de cargaison se dirigeait du port ukrainien du sud de Chornomorsk vers l'Égypte en transportant du blé. Selon un rapport de la BBC, le navire de cargaison se trouvait dans la zone économique exclusive de la Roumanie au moment des faits. Il est également mentionné qu'un missile Ch-31, utilisé pour la suppression de radar, a été utilisé au lieu d'un missile Ch-22, qui a une puissance destructive Significativement inférieure à celle des missiles de croisière Ch-22 destinés aux porte-avions.

03:19 Tragédie à la frontière : un soldat moldave décède dans des circonstances non élucidéesUn soldat moldave est décédé dans des circonstances non élucidées alors qu'il accomplissait son devoir à la frontière avec la région séparatiste de Transnistrie. Le ministère de la Défense de la République de Moldavie a rapporté que le soldat avait été mortellement touché par une balle de son propre arme alors qu'il accomplissait son devoir à son poste. L'incident est maintenant en cours d'enquête par la police et les experts médico-légaux. Des soldats de Moldavie et de Transnistrie sont stationnés à la frontière séparant les deux côtés, avec des troupes russes présentes depuis le conflit en 1992 suite à la dissolution de l'Union soviétique. La Moldavie s'est engagée à réintégrer la Transnistrie dans son territoire. Les incidents à la frontière sont exceptionnellement rares.

02:18 Le Premier ministre britannique : "Pas d'intention d'engager le conflit avec la Russie"Le Premier ministre britannique Keir Starmer a réfuté l'affirmation du président russe Putin selon laquelle l'approvisionnement occidental en armes à longue portée signe l'implication directe de l'OTAN dans le conflit. "L'Ukraine a le droit à l'autodéfense", a déclaré Starmer. Le Royaume-Uni est pleinement en faveur de ce droit et offre des opportunités de formation dans ce contexte. "Mais nous n'avons pas l'intention d'entrer en conflit avec la Russie - ce n'est pas notre objectif", a insisté le Premier ministre britannique. En savoir plus ici.

01:09 Ancien ambassadeur américain à Kyiv : Harris pourrait soutenir l'Ukraine "plus fermement" que BidenL'ancien ambassadeur américain en Ukraine, William B. Taylor, pense que le candidat démocrate à la présidentielle Kamala Harris soutiendrait l'Ukraine "plus fermement" que l'actuel président Biden si elle gagnait l'élection. Elle a affiché une position ferme sur plusieurs sujets, a mentionné Taylor lors d'un événement à l'université américaine de Kyiv. Biden a été plus prudent dans certaines décisions, comme celles concernant les HIMARS, les chars Abrams et les avions de chasse F-16. Actuellement, il aborde également avec prudence la question de permettre à l'Ukraine d'entreprendre des attaques en profondeur contre la Russie. Taylor prévoit une "approche plus ferme" de Harris - également parce qu'elle devrait apporter un nouveau

22:06 Coalition Politiciens Approuvent l'Utilisation d'Armes à Longue Portée Contre la Russie

Les politiciens de la coalition du trafic lumineux approuvent l'idée de Kyiv utilisant des armes à longue portée pour frapper des cibles militaires en Russie. Michael Roth, expert en politique étrangère du SPD, déclare à T-Online qu'il est favorable à l'attaque de sites militaires en Russie avec des missiles occidentaux à longue portée, affirmant que des cibles telles que les aérodromes, les centres de commande et les bases de lancement jouent un rôle important dans le lancement d'attaques contre les civils ukrainiens. Selon Roth, ces bases sont les endroits les plus efficaces pour mettre fin à ces attaques. Marcus Faber, président de la commission de la défense du FDP, soutient également l'idée d'utiliser des armes à longue portée comme les ATACMS et Storm Shadow pour frapper les aéroports militaires russes, qu'il considère essentiels pour protéger la population ukrainienne. Le député vert Anton Hofreiter souligne la terreur quotidienne infligée par la Russie à la population civile ukrainienne par des attaques de roquettes sur les hôpitaux, les bâtiments résidentiels et l'approvisionnement en énergie, affirmant qu'il est nécessaire de permettre à l'armée de cibler les bases militaires sur le territoire russe avec des armes à longue portée pour protéger la population.

21:35 Vance Commente les Idées de Trump sur l'Ukraine

Selon le candidat républicain à la vice-présidence J.D. Vance, Donald Trump pourrait proposer la création d'une zone démilitarisée entre l'Ukraine et la Russie pour mettre fin au conflit entre les deux nations. During an interview with TV producer Shawn Ryan, Vance suggests that Trump could facilitate talks between Russians, Ukrainians, and Europeans to discover a viable peace settlement. Vance est optimiste quant à la capacité de Trump à conclure un accord rapidement s'il est élu. Trump est connu pour sa bienveillance envers le président russe Vladimir Poutine et ses critiques de l'aide américaine à l'Ukraine. Cependant, il ne donne pas de détails sur son plan de paix.

21:03 "Nous Sommes Russes. Dieu est avec nous" - Défilé Fasciste à Saint-Pétersbourg

Des nationalistes et extrémistes russes défilent dans les rues de Saint-Pétersbourg en criant "Nous sommes Russes. Dieu est avec nous". Les cris continuent avec "En avant, les Russes !" répétés à plusieurs reprises. Le défilé est un hommage à l'anniversaire de l'expédition des reliques d'Alexandre Nevski, considéré comme un héros national et saint de l'Église orthodoxe.

20:28 Propagandiste du Kremlin : "L'Atlantique est la Barrière Idéale"

Le populaire animateur de télévision russe Vladimir Solovyov pense que la Russie ne devrait pas s'arrêter à l'annexion de l'Ukraine. Solovyov, propagandiste du Kremlin, exprime son opinion selon laquelle l'océan Atlantique est la frontière idéale pour la Russie, avec des lieux souhaitables pour les troupes russes étant Berlin, Lisbonne, Madrid et même Paris. Lorsqu'on lui rappelle la population russe limitée, il répond en mentionnant le soutien des frères biélorusses ou en envisageant de se tourner vers la Chine.

20:01 Les Volontaires Britanniques Se Préparent à l'Hiver

Dans plusieurs maisons ukrainiennes encore deboutDespite shelling, windows have been destroyed, leaving a disheartening scenario as winter approaches. The British NGO "Insulate Ukraine" has taken it upon itself to alleviate this situation by traveling to war zones and installing temporary windows.

You can find all previous developments [here].

The German Defense Minister Pistorius supports the use of long-range weapons by NATO partners against Russian targets, stating that international law permits this. Despite Putin's threats, Pistorius maintains that they are empty blusters.

The Czech artillery initiative, seeking funding from multiple Western partners, relies heavily on ammunition to support Ukraine globally. Russia's impact on the market is causing problems, as suggested by reports from Prague.

Lire aussi: