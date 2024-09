La Pologne met en œuvre un régime d'urgence.

La situation des inondations s'améliore dans certaines régions de Pologne, mais l'impact est catastrophique. Les victimes des inondations cherchent désespérément de l'aide. Pour renforcer les autorités, le gouvernement de Varsovie a déclaré l'état de catastrophe. La Pologne a déclaré l'état de catastrophe pour les zones touchées par les inondations après les inondations intenses. Le gouvernement de Varsovie a adopté la législation nécessaire lors d'une séance d'urgence. Principalement, les régions du sud de la Pologne, bordant la République tchèque, ont été les plus touchées par les pires inondations en décennies en raison de précipitations sans précédent. Selon l'agence de presse PAP, le bilan humain du pays s'élève à cinq.

Dans la petite ville de Klodzko, en Basse-Silésie, les rues entières sont submergées et un décès a également été enregistré. Le village de Glucholazy, dans la région d'Opole, a été balayé par les eaux. À Nysa, en Basse-Silésie, les eaux de l'Oder ont envahi l'hôpital local, qui a été évacué complètement, selon le service national de santé NFZ.

Le maire de Klodzko a déclaré que si la situation s'améliore, l'aide est toujours nécessaire. "Nous avons besoin urgent de'eau potable et de denrées non périssables, car nous avons installé un abri pour les victimes des inondations évacuées des zones touchées", a-t-il informé la station de radio RMF FM. Les écoles sont prévues pour rester fermées jusqu'à la fin de la semaine, et actuellement, la moitié de la ville est privée d'électricité. Le ministre polonais de l'Éducation a annoncé qu'environ 420 écoles dans quatre provinces ont été fermées.

État de catastrophe de 30 jours

L'état de catastrophe est valable pour une période de 30 jours dans certaines parties des voïvodies de Basse-Silésie, de Silésie et d'Opole. Il donne aux autorités plus de liberté pour donner des ordres, car les libertés civiles et les droits sont temporairement limités. Par exemple, les autorités peuvent plus facilement ordonner l'évacuation de lieux spécifiques, de zones ou de bâtiments. Elles peuvent également interdire aux citoyens d'être dans certains endroits.

La tempête "Anett", nommée "Boris" à l'échelle internationale, a entraîné des précipitations torrentielles et des inondations en Pologne, en République tchèque, en Autriche et en Roumanie. Au moins 15 décès ont été signalés jusqu'à présent. En Saxe, les niveaux d'eau de l'Elbe augmentent également en raison des précipitations continues dans les pays voisins, la République tchèque et la Pologne.

L'Union européenne a exprimé sa solidarité avec la Pologne face à cette catastrophe, offrant de l'aide et des ressources pour soutenir les régions touchées par les inondations. Reconnaissant l'ampleur de la catastrophe, la Commission européenne a accéléré le financement d'urgence pour la Pologne.

