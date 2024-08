La Pologne met en œuvre le peroxyde d'hydrogène dans le système du fleuve Oder-Neisse.

Officiels polonais déconcertés : submergés par des poissons morts, ils ont recours à des produits chimiques toxiques pour freiner la prolifération d'algues dorées nuisibles dans les eaux des affluents de l'Oder. Remède temporaire, pas une solution à long terme.

Après avoir découvert de vastes quantités de poissons sans vie dans les affluents de l'Oder, les autorités polonaises prennent des mesures draconiennes pour lutter contre l'épidémie d'algues dorées nuisibles. Récemment, du peroxyde d'hydrogène a été déversé dans une zone désignée du canal de Gliwice, un affluent relié à l'Oder. Le ministère de l'Environnement à Varsovie a rapporté : "Les résultats préliminaires indiquent que le peroxyde d'hydrogène a efficacement perturbé les cellules d'algues dorées, réduisant leur présence de 90 à 99,9 pour cent."

Cependant, les autorités insistent sur le fait que l'utilisation de peroxyde d'hydrogène est simplement une tactique d'urgence. Comme l'a déclaré la ministre de l'Environnement Paulina Hennig-Kloska : "Notre objectif principal, bien sûr, est de réduire les polluants entrant dans le réservoir du canal de Gliwice et finalement dans l'Oder lui-même."

La Pologne élabore une stratégie pour minimiser les apports de sel de l'exploitation minière, un facteur important du problème. Au cours des deux dernières semaines, les officiels polonais ont récupéré un total de 77 tonnes métriques de poissons morts du canal de Gliwice et du réservoir de Dzierzno Duze. Le ministère de l'Environnement a considéré cet événement comme une catastrophe environnementale locale. En été 2022, l'Oder a également connu une importante mortalité de poissons. Des experts de l'Allemagne et de la Pologne ont attribué cela à l'algue dorée (Prymnesium parvum) et ses effets toxiques.

Le canal de Gliwice, un corps d'eau de 41 kilomètres de long reliant la ville de Gliwice en Haute-Silésie à l'Oder, est une voie navigable opérationnelle depuis 1939. L'été dernier, un nombre alarmant de poissons morts y a également été découvert. Les autorités ont alors augmenté le contenu en oxygène de l'eau.

Les autorités polonaises ont contacté le ministère de l'Environnement à Varsovie pour trouver des solutions à long terme au problème récurrent d'algues dorées nuisibles dans les affluents de l'Oder. Reconnaissant la nature temporaire du peroxyde d'hydrogène en tant que remède, le ministère étudie actuellement des méthodes durables pour lutter contre les algues et réduire les dommages environnementaux.

Lire aussi: