La Pologne exprime ses préoccupations concernant les stratégies de protection des frontières allemandes.

L'administration allemande envisage de réinstaurer temporairement les contrôles frontaliers à toutes ses neuf frontières terrestres avec les pays de l'UE. Cependant, tous les pays limitrophes ne sont pas d'accord avec ce plan. La Pologne, par exemple, s'oppose fermement et cherche à coopérer avec les autres parties concernées pour élaborer des actions collectives.

Le Premier ministre Donald Tusk de Pologne a exprimé son désaccord, décrivant le renforcement des contrôles frontaliers proposé par le gouvernement allemand comme inapproprié. Selon Tusk, l'accord de Schengen est essentially suspendu.

Tusk a suggéré que ce que la Pologne besoin n'est pas un renforcement des limites à leur frontière, mais plutôt une participation plus importante de pays comme l'Allemagne dans la garde et la protection des frontières extérieures de l'UE. Le Premier ministre a fait référence au contexte à la frontière polonaise avec l'allié de la Russie, la Biélorussie.

Tusk a également annoncé son intention d'engager des consultations urgentes avec les autres pays concernés dans les heures à venir, en réponse aux décisions anticipated du gouvernement allemand.

Les remarques de Tusk ont également contredit les appels de la CDU, qui partage la même affiliation que l'UEP. Le leader de la CDU, Friedrich Merz, a annoncé lundi que des discussions étaient en cours avec Tusk et d'autres chefs de gouvernement de l'UEP pour plaider en faveur d'une sécurité frontalière plus stricte, y compris l'exclusion des réfugiés.

Cependant, après plusieurs attaques suspectées d'être islamistes en Allemagne depuis mardi après-midi, le gouvernement fédéral allemand a été en discussions pour renforcer les politiques migratoires. La CDU et la CSU ont cependant mis fin aux négociations avec le gouvernement allemand sur une approche unifiée en matière d'asile et de politiques migratoires en raison d'une proposition insuffisante de mesures de rejet frontalier de la part de l'administration, selon le négociateur en chef de l'Union, Thorsten Frei.

D'un autre côté, l'Autriche, dont le chancelier appartient également à l'UEP, a rejeté les demandes de la CDU. "L'Autriche n'acceptera pas les personnes rejetées par l'Allemagne", a déclaré le ministre de l'Intérieur Gerhard Karner (OVP) au "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Il n'y a pas de place pour la négociation." Il a ordonné au chef de la police fédérale autrichienne de ne pas effectuer de transferts.

Faeser ordonne des contrôles à toutes les frontières

La ministre de l'Intérieur allemande, Nancy Faeser, a ordonné des contrôles temporaires à toutes les frontières terrestres de l'Allemagne lundi pour mieux gérer les entrées non autorisées. Les contrôles supplémentaires, prévus pour commencer le 16 septembre, dureront initialement six mois. De plus, Faeser a révélé que le gouvernement fédéral avait élaboré un plan d'exclusion des réfugiés frontaliers qui dépassait les paramètres actuels. Les détails restaient confidentiels à l'époque.

Depuis octobre 2023, des contrôles fixes ont déjà été mis en place aux frontières avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse. Ces contrôles ont été prolongés et sont maintenant prévus pour se poursuivre jusqu'au 15 décembre. Les contrôles à la frontière terrestre germano-autrichienne, mis en place en raison de la migration irrégulière, ont été en vigueur depuis septembre 2015. Les nouveaux contrôles directs à la frontière affectent les frontières terrestres avec la France, le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

La CDU, avec son leader Friedrich Merz, avait plaidé en faveur d'une sécurité frontalière plus stricte, y compris la possibilité d'exclure les réfugiés, lors de discussions avec Tusk et d'autres chefs de gouvernement de l'UEP.

