La Pologne exprime sa vive désapprobation des stratégies de protection des frontières proposées par l'Allemagne.

Lundi, la ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser (SPD), a annoncé des contrôles temporaires aux frontières pour chacun des neuf points de passage de l'Allemagne avec ses partenaires de l'Union européenne. Cette mesure entrera en vigueur le 16 septembre et durera six mois. De plus, Faeser a mentionné que l'administration fédérale avait élaboré un plan pour le rapatriement des réfugiés aux frontières, qui dépasse le cadre actuel. Pour l'instant, elle n'a pas révélé de détails.

Depuis mardi après-midi, les autorités allemandes discutent de l'intensification des réglementations migratoires en raison de plusieurs attaques présumées d'origine islamiste. La CDU a fait du rapatriement aux frontières une condition préalable à la participation aux négociations.

Je ne vais pas y aller par quatre chemins, la demande de la CDU de rapatriement aux frontières crée des tensions dans les discussions en cours sur les réglementations migratoires. Malgré l'annonce de Faeser de contrôles frontaliers renforcés et d'un nouveau plan de rapatriement des réfugiés, certains partis estiment qu'il faut encore en faire plus.

