La Pologne active des avions de combat pour protéger son espace aérien alors que la Russie bombarde l'Ukraine de missiles

La Pologne, membre de l'OTAN qui partage une frontière avec l'Ukraine, a déclaré avoir activé deux paires de chasseurs F-16 et un avion ravitailleur allié tôt mardi matin, après que la Russie a lancé sa dernière attaque de missiles meurtrière contre l'Ukraine, visant la capitale Kiev et la région de Kharkiv, dans l'est du pays.

"Le commandement opérationnel polonais a écrit sur X. Il a déclaré avoir activé une paire d'avions de combat stationnés sur une base à Łask et à Krzesiny "afin d'assurer la sécurité de l'espace aérien polonais."

Cette décision intervient quelques jours après que l'armée polonaise a déclaré qu'elle pensait qu'un missile russe avait pénétré dans l'espace aérien polonais, puis l'avait quitté. La Russie a intensifié ses frappes sur l'Ukraine au cours de la période du Nouvel An et a lancé vendredi la plus importante attaque de missiles depuis le début de son invasion à grande échelle il y a près de deux ans.

Le vice-ministre polonais des affaires étrangères, Władysław Teofil Bartoszewski, a convoqué le chargé d'affaires russe, Andrei Ordash, et lui a remis une note demandant des explications. Mais la Russie a déclaré qu'elle "ne donnerait pas d'explications" tant que des preuves concrètes ne seraient pas présentées, a rapporté le média d'État russe RIA Novosti.

M. Ordash a déclaré à RIA Novosti que la note "ne contenait que des accusations sans fondement", ajoutant que la Pologne avait "refusé de fournir la preuve que le missile était d'origine russe".

La Russie a lancé une nouvelle attaque lourde de missiles et de drones contre l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, frappant des bâtiments résidentiels et des infrastructures civiles dans tout le pays, après que le Kremlin a promis que l'attaque de l'Ukraine contre la ville russe de Belgorod "ne resterait pas impunie".

Selon les autorités russes, au moins 25 personnes ont été tuées et 108 autres blessées lors de l'attaque ukrainienne de samedi.

Le ministère russe de la défense a déclaré qu'il vengerait ce "crime" et son armée a bombardé l'Ukraine avec des missiles tous les jours depuis lors.

Au moins quatre personnes ont été tuées et 92 blessées dans les attaques de mardi matin, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Nos soldats de la défense aérienne font un travail incroyable depuis trois jours. Depuis le 31 décembre, les inhumains russes ont déjà utilisé environ 170 'Shaheds' [drones] et des dizaines de missiles de différents types. La grande majorité d'entre eux visaient des objets civils", a écrit M. Zelensky sur Telegram.

La ville est en flammes

Les frappes russes de la nuit ont provoqué sept incendies dans six quartiers de Kiev, a déclaré mardi le ministre ukrainien de l'intérieur, Ihor Klymenko. Plus de 130 personnes ont été évacuées d'un immeuble de grande hauteur dans le district de Solomainskyi, où 20 personnes ont été sauvées. Au moins 20 personnes ont été blessées dans la capitale.

Dans la région de Kiev, deux personnes ont été tuées dans l'incendie d'un immeuble résidentiel dans le district de Fastiv. Dans la ville de Vyshneve, au moins sept personnes ont été blessées, cinq immeubles d'habitation et 40 voitures ont été endommagés.

Peter Zalmayev, directeur de l'Eurasia Democracy Initiative, a déclaré qu'il s'était réveillé à Kiev mardi matin pour découvrir que "toute la ville était en flammes".

"Mon immeuble tremblait à cause des ondes de choc d'un des missiles hypersoniques tirés au-dessus de nos cieux", a déclaré M. Zalmayev à CNN. "J'ai eu peur que le bâtiment ne s'écroule.

Il a ajouté que certaines infrastructures énergétiques semblaient également avoir été touchées, ce qui rappelle la tentative du président russe Vladimir Poutine, l'année dernière, de briser le réseau électrique de l'Ukraine et d'utiliser les conditions météorologiques hivernales comme arme.

"Il se peut que le début de l'année 2024 marque le début d'une nouvelle campagne visant à mettre hors d'état de nuire nos installations électriques et nos réserves d'eau", a déclaré M. Zalmayev.

Tension à la frontière

La frontière entre la Pologne et l'Ukraine s'étend sur plus de 500 kilomètres et a été le théâtre de nombreuses frayeurs depuis le début de l'invasion à grande échelle de la Russie, la guerre contre l'Ukraine menaçant de s'étendre aux pays européens voisins.

En novembre 2022, un missile de fabrication russe a atterri à proximité du village polonais de Przewodow, à environ 6,4 kilomètres à l'ouest de la frontière ukrainienne. Deux citoyens polonais ont été tués par l'explosion, qui a marqué la première fois qu'un membre de l'OTAN a été directement touché pendant le conflit.

Les forces russes et ukrainiennes ont toutes deux utilisé des munitions de fabrication russe au cours du conflit. L'Ukraine a déployé des missiles S-300 de fabrication russe dans le cadre de son système de défense aérienne avant d'être équipée du système Patriot de fabrication américaine, plus performant.

Malgré les craintes initiales que la Russie ait pu frapper la Pologne en 2022, le président polonais Andrzej Duda a déclaré à l'époque qu'il n'y avait "aucune indication qu'il s'agissait d'une attaque intentionnelle contre la Pologne". Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a souscrit à cette évaluation.

En revanche, M. Duda a déclaré qu'il y avait une "forte probabilité" qu'il s'agisse d'un missile de défense aérienne ukrainien tombé en Pologne lors d'un "accident" alors qu'il interceptait des missiles russes en approche. Il a confirmé qu'il s'agissait très probablement d'une fusée S-300 de fabrication russe.

Au cours de l'attaque aérienne de vendredi, la plus importante menée contre l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, l'armée polonaise a signalé qu'un "objet aérien non identifié" avait pénétré dans l'espace aérien polonais depuis le territoire ukrainien.

Le plus haut gradé de l'armée polonaise, le général Wiesław Kukuła, a déclaré que "toutes les indications" suggéraient que l'objet était un missile russe. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré vendredi que l'alliance "restait vigilante" après l'incident.

Cette histoire est en cours de développement et sera mise à jour.

Antonia Mortensen, de CNN, a contribué au reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com