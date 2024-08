- La police vérifie les téléphones cellulaires après l'attaque.

Suite à une attaque contre une pizzeria à Eislingen (district de Göppingen) prétendument perpétrée par deux adolescents, les enquêteurs analysent actuellement les relevés téléphoniques des suspects. L'objectif est de découvrir d'éventuels complices et le mobile de l'attaque, selon le parquet. "Nous examinons toutes les pistes", a déclaré un porte-parole de l'agence.

Les investigations menées par le parquet d'Ulm et la police criminelle ont renforcé les soupçons selon lesquels les deux adolescents étaient impliqués dans l'incident du week-end.

Dimanche, un juge d'Ulm a délivré des mandats d'arrêt contre les deux suspects pour tentative de meurtre en relation avec la détonation d'un engin explosif et l'incendie volontaire. Les adolescents sont actuellement en détention. Le parquet refuse toujours de commenter l'âge et l'identité des suspects.

Au moment de l'explosion, deux hommes âgés de 53 et 56 ans se trouvaient dans la pizzeria et ont subi des blessures légères. L'un d'eux était le propriétaire.

Les suspects sont soupçonnés d'avoir jeté une pierre à travers une fenêtre avant qu'au moins l'un d'eux ne lance un engin explosif ou incendiaire à travers l'ouverture dans le restaurant.

L'explosion a causé des dommages importants : toutes les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage, ainsi que l'intérieur du restaurant, ont été endommagées. Les estimations initiales de la police situent les dommages à au moins 50 000 euros. Les témoins sont priés de se manifester.

Il n'y a pas de lien connu avec la guerre des gangs sanglante entre deux groupes rivaux dans la région de Stuttgart. Il n'y a aucune preuve suggérant un tel lien. Les deux groupes - l'un étant grossièrement associé à la région d'Esslingen, Ludwigsburg et Plochingen, l'autre au district de Stuttgart de Zuffenhausen et de Göppingen - étaient précédemment estimés à plus de 500 membresmostly young. Selon l'Office de police criminelle de l'État, plus de 70 suspects ont été arrêtés jusqu'à présent.

Les enquêteurs examinent également toute éventuelle implication d'autres individus ou groupes, tels que des bars et des restaurants, qui pourraient avoir des liens avec les suspects.

Les autorités locales ont conseillé aux bars et restaurants voisins de partager toute information pertinente qu'ils pourraient avoir, car ils font partie du cercle social plus large des deux adolescents suspects.

