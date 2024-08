- La police réprime les fraudeurs au Schleswig-Holstein

Police et parquet de Kiel ont lancé des perquisitions contre un réseau de fraude et de blanchiment d'argent. Les officiers ont fouillé 15 sites à Kiel et dans d'autres parties de Schleswig-Holstein, saisissant des preuves et de l'argent à six chiffres.

Arnaque connue

Selon les enquêteurs, les suspects ont utilisé une arnaque bien connue. Les victimes potentielles étaient contactées par quelqu'un se faisant passer pour un proche, demandant de sauver un nouveau numéro de mobile car, par exemple, l'ancien téléphone était cassé. Ensuite, les auteurs demandaient que de l'argent soit transféré sur un compte étranger, en prétextant que la banque en ligne ne fonctionnait pas en raison du nouveau téléphone - avec la promesse d'un remboursement rapide.

La police conseille : "Ne vous laissez pas tromper et bloquez l'expéditeur de ce genre de message." Il convient de contacter le soi-disant expéditeur via les anciens détails de contact connus et de demander s'il existe vraiment un nouveau numéro. "Faites toujours une déclaration criminelle. C'est seulement ainsi que la police prend connaissance du crime et peut poursuivre les auteurs. En outre, cela fournit des informations sur l'ampleur du champ criminel et peut établir des liens et identifier potentiellement des séries criminelles."

