- La police recherche une fille de 13 ans disparue.

La police a intensivement cherché depuis hier un garçon disparu de Hassendorf près de Rotenburg sur la Wümme. Le garçon de 13 ans dépendrait de médicaments et il est possible qu'il se trouve dans une situation précaire. Les secours ont été mobilisés jusqu'à tard dans la nuit avec l'aide des pompiers.

"Nous suspectons actuellement qu'il a fugué", a déclaré le porte-parole de la police Heiner van der Werp le matin. Le garçon a été vu pour la dernière fois à son école de Sottrum le matin du mercredi. "Il est censé avoir pris un bus", a déclaré van der Werp. Le garçon a déjà fugué plusieurs fois auparavant. "Cela semble être une situation différente des autres cas de personnes disparues". L'élève doit prendre des médicaments mais ne souffre pas d'une maladie potentiellement mortelle.

Les habitants sont priés de fouiller les jardins, les cabanes et les garages

Hassendorf se situe à environ 40 kilomètres à l'est de Brême. Jusqu'à présent, aucun hélicoptère n'a pu être déployé en raison des conditions météorologiques. La police espère des indices de la part du public et a donc publié une photo du garçon.

Il mesure environ 1,20 mètre, a les cheveux blonds et porte des lunettes bleues. Au moment de sa disparition, il était censé porter un sweat-shirt marron clair, une chemise verte olive avec des points noirs, un short de camouflage et des sandales bleues.

Les habitants de Hassendorf et des environs sont invités à fouiller leurs jardins, leurs cabanes, leurs garages, ainsi que d'autres lieux de cachette possibles. Il est possible que le garçon s'y cache ou qu'il se soit retrouvé dans une situation difficile, a déclaré la police. Les bâtiments inutilisés et les granges devraient également être vérifiés.

La recherche du garçon disparu a également impliqué les habitants locaux, qui sont invités à vérifier leurs jardins, leurs cabanes et leurs garages en raison de la possibilité qu'il se soit retrouvé dans une situation difficile. Compte tenu de son passé de fugue, il est important de vérifier également les bâtiments et les granges inutilisés.

Lire aussi: