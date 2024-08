- La police recherche le chauffeur de la cabriolet.

Deux jours après qu'un élève de 13 ans de Brême a été renversé par une décapotable à Rügen et grièvement blessé, la police continue de rechercher le conducteur de la voiture. "Nous vérifions maintenant spécifiquement les propriétaires de décapotables", a déclaré un porte-parole de l'inspection de police de Stralsund à l'agence de presse dpa. De nombreux indices ont été reçus par la police jusqu'à présent, qui sont maintenant en cours de suivi. Le garçon est toujours traité à l'hôpital pour ses blessures.

Le mercredi soir, un conducteur de décapotable dans la ville de Prora (municipalité de Binz) aurait prétendument accéléré délibérément vers l'enfant. L'homme inconnu s'est ensuite enfui de la scène. L'élève de 8e année de la ville hanséatique, qui se trouvait avec sept autres étudiants, est censé avoir provoqué le conducteur avec un geste auparavant.

Garçon projeté dans les airs

Le conducteur a ensuite fait demi-tour après quelques mètres et, selon les témoins oculaires, a prétendument accéléré vers le garçon à grande vitesse. Dans la collision frontale, l'élève a été projeté sur plusieurs mètres dans les airs avant de retomber sur une zone verte. Il a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital en hélicoptère.

Le parquet de Stralsund a refusé de commenter l'enquête en cours vendredi. La police criminelle enquête maintenant pour suspicion de coups et blessures dangereux et de fuite. La police fait appel à des témoins et demande également au conducteur de se manifester.

En ce qui concerne l'incident de Prora, le conducteur était prétendument originaire d'une ville située dans la municipalité de Brême. Suite à cet incident, la police demande à toute personne détenant des informations sur le conducteur, accusé de coups et blessures dangereux et de fuite, de se manifester également à Brême.

