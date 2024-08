- La police rapporte moins d'attaques contre des réfugiés

Recensement de la Police : Moins d'Attaques Contre les Réfugiés et Demandeurs d'Asile au Premier Semestre 2024

Les chiffres provisoires montrent que la police a enregistré moins d'incidents contre les réfugiés et les demandeurs d'asile au premier semestre 2024 par rapport à la même période de l'année dernière. Dans l'ensemble du pays, il y a eu un total de 519 tels cas au premier et deuxième trimestre de cette année. C'est ce qu'indique une réponse du Gouvernement Fédéral à une petite enquête de la gauche au Bundestag, obtenue par le "Neue Osnabruecker Zeitung" (NOZ) et l'Agence de Presse Allemande (dpa). Au premier semestre de l'année dernière, la police a enregistré 1 155 tels incidents - au total en 2023, il y en avait 2 450.

Cependant, le Ministère Fédéral de l'Intérieur souligne explicitement dans sa réponse que les chiffres de 2024 sont provisoires et peuvent encore changer considérablement en raison de rapports de suivi et de correction. Il est également incertain que les cas impliquent des enquêtes fédérales et étatiques achevées ou en cours.

Les incidents en question sont des attaques contre les demandeurs d'asile et les réfugiés en dehors des logements pour réfugiés, et des crimes tels que l'incitation à la haine, la coercition et les blessures corporelles graves. Selon la réponse, 46 personnes, dont six enfants, ont été blessées au premier semestre 2024. La plupart des incidents - un total de 456 - sont attribués à la scène de droite par la police. Il y a également eu 69 attaques contre les logements pour réfugiés.

Selon les informations du NOZ, il y a un focus régional de ces crimes en Saxe et en Thuringe, où les élections régionales sont prévues pour le 1er septembre. Sur les 286 attaques contre les réfugiés dans tout le pays au deuxième trimestre 2024, le plus grand nombre a eu lieu en Saxe (41) et en Thuringe (35), suivi de Bavière (31), Basse-Saxe (30) et Brandebourg (29). Des chiffres à un chiffre ont été enregistrés en Bade-Wurtemberg et à Berlin (chacun 8), Brême, Hambourg et Hesse (chacun 2), et Schleswig-Holstein (5).

La politicienne de gauche Bünger voit une responsabilité politique

"Depuis longtemps, il est connu qu'il y a un lien étroit entre les slogans racistes proférés par les politiques et les mobilisations racistes et les attaques contre les réfugiés dans la rue", a déclaré Clara Bünger, membre du Bundestag de la gauche, au "Neue Osnabruecker Zeitung".

"Lorsque les droitiers au Parlement réclament la 'remigration' et que même les membres du gouvernement blâment les réfugiés pour tous les problèmes

