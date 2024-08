- La police ne rapporte aucun coup de feu.

Suite à l'attaque de la permanence du député de l'SPD Lars Düsterhöft à Berlin-Oberschöneweide, la fenêtre a probablement été endommagée "avec un objet pointu", selon les premières conclusions de la police. La police a annoncé cela en fin d'après-midi. Initialement, le politique, qui siège au Parlement de Berlin, avait parlé de quatre coups de feu tirés à la permanence.

La police a également rapporté que la façade du bâtiment de la Siemensstraße avait été taguée avec de la peinture rouge. Düsterhöft avait également rapporté cela. Le politique a publié des photos des dommages à la fenêtre de l'office et d'un graffiti sur la façade du bâtiment sur Facebook. L'attaque de la permanence a suscité l'indignation, de nombreux politiques exprimant leur solidarité.

