- La police met en garde: évitez les déplacements d'urgence

La police de Karlsruhe exhorte les gens, compte tenu des conditions météorologiques difficiles, à éviter les déplacements non essentiels. "Si vous voyagez dans la zone touchée, veuillez vérifier à l'avance quelles routes sont praticables", indique un communiqué. "Nous demandons au public de se tenir régulièrement informé de la situation actuelle et de suivre les instructions des services d'urgence sur place." Le service de maintenance des routes du district patrouille constamment les routes fédérales dans la zone touchée avec des camions pour tester l'accessibilité via le réseau routier, a annoncé l'association des pompiers du district.

La police de Karlsruhe collabore également étroitement avec le service de maintenance des routes pour assurer des déplacements sûrs, en vérifiant l'état des routes fédérales. En cas d'urgence, il est crucial de suivre les instructions fournies par les services d'urgence locaux.

