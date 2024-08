- La police met en garde contre les requins des toits

Alerte de la police suite à un incident dans le district de Rhein-Lahn - Méfiez-vous des artisans frauduleux surnommés "requins des toits"

À la suite d'un incident dans le district de Rhein-Lahn, la police met en garde contre des artisans frauduleux - surnommés "requins des toits". Deux hommes se sont fait passer pour des couvreurs et ont sonné à la porte d'une femme de 43 ans à Nassau mercredi après-midi, comme l'a rapporté la police vendredi.

Ils ont convaincu la femme de remplacer ses gouttières. Leur offre : payer seulement les matériaux, pas la main-d'œuvre. "Après avoir terminé le travail suspect, les auteurs ont réclamé une somme exorbitante de 3 500 euros à la femme", a expliqué la police.

La demande de paiement en espèces révèle l'arnaque

Comme les hommes insistaient pour être payés en espèces, la femme a suspecté une arnaque et a appelé la police. Les officiers ont arrêté les hommes sur place. Une enquête a été ouverte contre eux pour suspicion de tentative d'escroquerie, d'évasion fiscale et de travail illégal. La police met en garde contre les artisans frauduleux qui ciblent souvent les personnes âgées, les convainquant de travaux de réparation soi-disant urgents et réclamant des paiements importants d'avance. Le travail effectué est généralement de mauvaise qualité. Pour éviter de telles arnaques, la police conseille de ne faire appel qu'à des artisans que vous avez personnellement engagés ou qui ont été annoncés par votre administration housing.

