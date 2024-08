La police fait une descente sur la dernière génération.

À cause d'activistes climatiques qui se collent aux pistes de l'aéroport de Francfort, plus de 200 vols ont été annulés récemment - en pleine saison des vacances. Cette action a maintenant des conséquences pour le groupe Last Generation.

Deux semaines après le blocus de l'aéroport de Francfort par le groupe Last Generation, des perquisitions de police ont lieu dans toute l'Allemagne. Le groupe a rapporté des perquisitions à Berlin, Leipzig, Fribourg, Halle et Mannheim. Un porte-parole de la police de Francfort a confirmé qu'il y a des recherches nationales suite à l'action à l'aéroport à la fin juillet, y compris à Berlin, comme rapporté par la police locale.

Le 25 juillet, huit activistes se sont collés aux terres de l'aéroport pour protester contre une meilleure protection du climat, bloquant les pistes au passage. Selon l'opérateur de l'aéroport Fraport, environ 230 des 1400 vols prévus ont été annulés en conséquence.

La police fédérale a déclaré à l'époque que les activistes faisaient face à des chefs d'accusation de mise en danger du trafic aérien, d'intrusion, de dommages criminels et de violation de la loi sur les assemblées.

En ce qui concerne les perquisitions, le groupe a déclaré jeudi que c'était une "tentative d'intimidation qui a des conséquences traumatiques pour les gens". La police a "investi" les pièces à 6h30 et a prélevé des échantillons d'ADN sur des "manifestants pacifiques" dans les appartements, ont écrit les activistes plus loin.

