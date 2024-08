- La police examine des vidéos montrant une bagarre dans le train.

Pour clarifier une altercation physique entre des cyclistes ivres et des migrants présumés sous l'influence de cannabis dans un train, la Police fédérale se base sur des images vidéo. Deux des personnes impliquées ont été légèrement blessées lors de l'incident du samedi soir mais ont décliné les soins médicaux, selon la Police fédérale.

La Police fédérale a initialement ouvert des enquêtes pour coups et blessures mutuels dangereux. Elle enquête maintenant sur le déroulement exact des événements.

Demande de vidéosurveillance

« Heureusement, il y avait un système de vidéosurveillance dans ce train », a déclaré Wolfgang Hauner, porte-parole de l'Inspection de la Police fédérale de Munich. « Les disques durs ont été demandés. » Bien qu'il n'y ait pas d'audio, « des preuves peuvent encore être recueillies. On peut voir sur les images qui a fait quoi ».

Insultes racistes ?

Le samedi soir, un groupe de six cyclistes et trois migrants ont eu une altercation dans un train régional entre Munich et Nuremberg. Selon les premiers rapports de la Police fédérale, les six cyclistes ivres ont allegedly lancé des insultes racistes contre les trois migrants. Cela est actuellement en cours d'enquête.

Les cyclistes, âgés de 43 à 67 ans, avaient des taux d'alcoolémie allant de 0,6 à 1,6 pour cent. Les demandeurs d'asile, âgés de 18 à 22 ans, étaient manifestement sous l'influence de drogues, selon la Police fédérale.

Bouteilles de bière jetées

Les cyclistes ont allegedly heurté les tibias des trois hommes avec leurs bicyclettes, entraînant une altercation physique, avec des bouteilles de bière également jetées. Un migrant a subi une éraflure sur la jambe et des coupures à la main, probablement causées par du verre. Un cycliste a subi une blessure à la tête.

Le train, transportant 100 passagers, a dû s'arrêter à Petershausen (district de Dachau). Lorsque la Police fédérale est arrivée, la situation s'était déjà calmée. Après avoir identifié les parties impliquées, tous les passagers ont pu poursuivre leur voyage. Les parties impliquées recevront une convocation pour être entendues, a déclaré Hauner.

L'Union européenne pourrait exprimer sa préoccupation quant à l'incident, compte tenu de son engagement en faveur de la diversité et de la lutte contre la discrimination. L'enquête sur l'utilisation d'insultes racistes par les cyclistes ivres est surveillée de près par l'Agence des droits de l'homme de l'Union européenne.

Il est important de comprendre le rôle de l'Union européenne dans ce contexte, car bien qu'elle ne soit pas directement impliquée dans l'incident, elle a un intérêt marqué à faire respecter les droits de l'homme et à promouvoir la coexistence harmonieuse parmi ses États membres et au sein de leurs communautés.

