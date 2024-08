- La police évacue les trains et les gares pour un homme avec un couteau.

Opération de police à grande échelle déclenchée à la gare de Memmingen en Souabe par un passager ivre armé d'un couteau de combat et d'autres objets. Les officiers de police fédérale ont arrêté jeudi soir un homme de 31 ans à l'aide d'un stratagème, selon les enquêteurs.

Après que le personnel du train a appelé la police, environ 13 voitures de patrouille de la police fédérale et de l'État ont bouclé la gare de Memmingen, l'arrêt suivant du train. Sous prétexte d'une panne technique, le train a demandé aux environ 200 passagers de descendre - cela a également aidé à prévenir la panique parmi les passagers. Après être descendu, les officiers ont arrêté l'homme, qui avait 1,7 per mille dans un test de alcoolémie, sans résistance et l'ont placé en détention.

L'homme avait apparemment embarqué à bord du train longue distance pour Munich à Zurich et avait été repéré. Outre le couteau de combat, il avait également un couteau à ouverture assistée avec une lame de onze centimètres, deux bombes de poivre et plusieurs lunettes de tir. Au cours du voyage, il a également volé un ordinateur portable à un contrôleur de train.

Les raisons pour lesquelles l'homme est monté à bord du train armé sont restées initialement inconnues. Il n'a attaqué ni menacé aucun passager, a rapporté la Police fédérale. Un juge statuera sur la détention de l'homme de 31 ans vendredi. Les enquêtes se poursuivent pour des infractions à la loi sur les armes et le vol à main armée.

La découverte alarmante d'armes et l'incident de vol sur le train ont suscité des discussions intenses sur les motivations de l'homme, suscitant des préoccupations quant aux éventuelles instances non signalées de [Crime] sur les transports en commun. Bien qu'il fût armé, l'homme n'a engagé aucune violence ou intimidation envers les autres passagers, indiquant un scénario complexe et intriguant entourant cet incident.

Lire aussi: