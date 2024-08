- La police est toujours à la recherche des hommes armés après la fusillade à Zingst.

Même une semaine après l'incident de tir dans la station balnéaire de la mer Baltique de Zingst, où deux hommes ont été blessés, certains gravement, les autorités continuent de rechercher le ou les tireurs présumés. Un porte-parole du parquet de Stralsund a déclaré que, pour des raisons tactiques, aucune information n'est communiquée sur l'avancement de l'enquête ou les motifs possibles du crime. Cependant, les investigations se poursuivent à plein régime. Il a été rapporté que des opérations de recherche immédiates ont été menées après l'incident, impliquant des forces de police spéciales.

Selon les informations actuelles, des coups de feu ont été tirés sur un groupe de personnes se tenant sur la Seebrueckenplatz à Zingst aux premières heures du 9 août. Un homme de 25 ans et un homme de 24 ans ont été touchés. L'homme le plus âgé a subi des blessures potentiellement mortelles, mais n'est plus en danger de mort. Il est inconnu si les deux hommes sont toujours en traitement stationnaire.

Les enquêteurs pensent que le ou les auteurs ont tiré depuis une voiture à environ 30 à 40 mètres de distance. Ils enquêtent sous la suspicion de tentative de meurtre.

Malgré les progrès de l'enquête, l'identité des autres suspects potentiels, s'il y en a, reste mystérieuse. Il est incertain si le tireur a agi seul ou s'il y a eu une implication plus importante d'autres individus.

