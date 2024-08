La police est en train de bloquer Barcelone pour rechercher Puigdemont.

Le leader séparatiste catalan Puigdemont met fin à son exil de plusieurs années en apparaissant à Barcelone malgré un mandat d'arrêt en Espagne. Après une apparition bien accueillie, il disparaît rapidement. La police recherche et met en place un confinement dans la ville.

La police espagnole a lancé une importante chasse à l'homme, codée "Cage", pour arrêter le leader séparatiste catalan Carles Puigdemont à Barcelone. Des barrages routiers ont été établis sur toutes les sorties majeures de la métropole méditerranéenne, la police contrôlant chaque véhicule quittant la ville, comme on peut le voir sur la chaîne de télévision publique RTVE. Dans certains cas, les coffres de voiture ont été fouillés et les motards ont été priés de retirer leur casque. Une voiture blanche est recherchée, a rapporté le journal "El País", qui a décrit les scènes comme surréalistes.

Puigdemont est apparu au centre de Barcelone jeudi matin après près de sept ans d'exil, marchant paisiblement dans les rues entouré de principaux politiques de son parti Junts. Malgré un mandat d'arrêt contre le sexagénaire, la police n'est pas intervenue. Puigdemont avait fui le pays secrètement en voiture après un référendum illégal sur l'indépendance en 2017 et la tentative de sécession qui a suivi.

Discours bref aux partisans

Puigdemont a prononcé un discours bref devant plusieurs milliers de partisans près du parlement régional, où l'élection de Salvador Illa, du parti socialiste, comme nouveau président de Catalogne avait lieu. "Je suis venu ici aujourd'hui pour vous rappeler que nous sommes toujours là, parce que nous n'avons pas le droit de baisser les bras", a-t-il déclaré, faisant référence à sa lutte pour l'indépendance de la Catalogne par rapport à l'Espagne.

"Nous n'avons pas intérêt à vivre dans un pays où les lois d'amnistie ne granting amnesty", a ajouté Puigdemont, faisant référence au refus du système de justice d'appliquer l'amnistie approuvée à son égard.

Entre-temps, la session parlementaire pour élire Illa a commencé. Illa serait le premier leader régional de Catalogne depuis des années à plaider pour que la région riche reste partie de l'Espagne. Puigdemont avait annoncé qu'il assisterait à la session parlementaire, en tant que député élu, mais au lieu de se rendre au parlement après son discours, il a disparu dans la foule. La police avait apparemment concentré ses efforts pour empêcher Puigdemont d'entrer au parlement, même en vérifiant les tunnels sous le bâtiment parlementaire.

Spéculations sur les allées et venues de Puigdemont

Puigdemont n'était pas visible sur les images télévisées peu après son discours, et les médias espagnols spéculaient sur ses allées et venues. Les membres dirigeants de son parti marchaient calmement et silencieusement à travers la foule vers le parlement, mais Puigdemont avait déjà disparu. La menace d'arrestation malgré une loi d'amnistie pour les séparatistes provient de l'interprétation controversée de la loi par le système de justice.

La loi d'amnistie exclut les cas d'enrichissement personnel de la grâce. Bien que Puigdemont ne soit pas accusé de s'approprier des fonds publics, le juge d'instruction Pablo Llarena l'accuse d'enrichissement personnel. Selon l'argument de Llarena, utiliser des fonds publics au lieu de l'argent personnel pour des objectifs politiques illégaux lors du référendum sur l'indépendance de 2017 équivaut à de l'enrichissement personnel.

Son parti est sorti comme la force la plus forte des élections anticipées de mai, nécessitant le soutien du parti séparatiste de gauche ERC, qui a été sécurisé par des concessions sur les questions financières et la promotion de la langue catalane. Cependant, si un nouveau gouvernement n'est pas formé d'ici le 25 août, de nouvelles élections devront être organisées. Dans son discours inaugural au parlement, il a promis de renforcer la Catalogne et de plaider pour l'application complète de l'amnistie pour les séparatistes.

La police continue de rechercher Puigdemont malgré sa brève apparition à Barcelone, avec des barrages routiers et des contrôles de véhicules en place. Malgré être la cible d'une importante chasse à l'homme, Puigdemont a réussi à disparaître dans la foule après son discours, échappant à l'arrestation par la police.

