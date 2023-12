La police est à la recherche d'une femme du Colorado soupçonnée d'avoir tué ses deux enfants.

Un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de Kimberlee Singler pour meurtre et tentative de meurtre après que son fils de 7 ans et sa fille de 9 ans ont été retrouvés morts dans la maison et que sa fille de 11 ans a été envoyée à l'hôpital pour y être soignée, selon un communiqué de presse du département de police de Colorado Springs.

Le groupe de travail sur les délinquants violents en fuite du département est à la recherche de Singler, 35 ans, depuis que le mandat a été délivré mardi, a indiqué la police. Le FBI participe aux recherches, a déclaré à CNN un responsable des affaires publiques du bureau du FBI à Denver.

"Nous avons quelques idées sur l'endroit où elle pourrait se trouver, mais nous reconnaissons qu'elle peut être n'importe où", a déclaré Ira Cronin, responsable de l'information publique.

Les agents se sont d'abord rendus au domicile de Singler peu après minuit le 19 décembre, après avoir reçu un appel au 911 concernant un cambriolage. L'appel provenait de l'intérieur de la maison, a déclaré Ira Cronin à CNN, sans toutefois pouvoir confirmer l'identité de l'auteur de l'appel.

"Les agents sont arrivés sur les lieux et ont vu une femme adulte et une jeune fille de 11 ans qui avaient subi des blessures", a déclaré le CSPD dans le communiqué de presse. "Deux autres mineurs, une fille de 9 ans et un garçon de 7 ans, ont été retrouvés décédés dans la résidence.

La mère et sa fille survivante ont été transportées à l'hôpital, a précisé M. Cronin.

Mme Singler a d'abord été considérée comme une victime, sur la base du rapport initial de cambriolage, mais elle est devenue une suspecte "au cours de l'enquête", a déclaré M. Cronin. "Tant que nous n'avions pas de cause probable, nous ne pouvions pas la détenir pour quelque raison que ce soit.

Le cambriolage s'est avéré par la suite "infondé", selon le communiqué.

Singler a d'abord coopéré avec la police après sa sortie de l'hôpital. À un moment donné, elle est devenue non coopérative et la police n'a pas pu entrer en contact avec elle, a indiqué M. Cronin.

Sa fille de 11 ans est sortie de l'hôpital quelques jours après l'incident. Elle se remet de ses blessures et n'est pas avec sa mère, a ajouté M. Cronin.

Singler a été vue pour la dernière fois le 23 décembre, selon le communiqué. Elle doit répondre de quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré et de deux chefs d'accusation de tentative de meurtre. Les charges pour chaque crime présumé ont été doublées car les enfants étaient tous âgés de moins de 12 ans, selon le communiqué.

La caution de Singler est fixée à 10 millions de dollars.

"Les détails du mandat d'arrêt sont actuellement scellés en vertu d'une ordonnance du tribunal et devraient être dévoilés ultérieurement", a déclaré la police dans le communiqué.

