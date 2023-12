La police est à la recherche d'un suspect après une fusillade meurtrière dans un centre commercial de Floride.

Le chef de la police d'Ocala, Mike Balken, a déclaré samedi que la police pensait qu'il s'agissait d'un acte de violence ciblé. Un homme - David Nathaniel Barron, 40 ans - a été retrouvé mort des suites de ses blessures par balles dans une zone commune du centre commercial, a indiqué la police, tandis qu'une femme blessée à la jambe devrait survivre.

Le suspect a fui le centre commercial à pied après la fusillade, a déclaré la police samedi, et Balken l'a décrit comme un homme noir portant un pantalon noir, un sweat à capuche et un masque noir.

L'incident s'est déroulé au centre commercial Paddock, deux jours seulement avant Noël, lors d'une journée qui, selon les analystes, ne devrait être dépassée que par le vendredi noir, en raison des achats de dernière minute des consommateurs.

En effet, dimanche matin, plus de 42 000 personnes sont mortes à cause d'une arme à feu en 2023, selon les archives de la violence armée (Gun Violence Archive). Plus de 18 400 d'entre elles ont été victimes d'un homicide.

Tôt dimanche, la police a diffusé plusieurs images d'une "personne d'intérêt" dans l'affaire, demandant au public s'il pouvait identifier l'individu, qui portait des vêtements sombres, des baskets blanches et un chapeau rouge.

M. Balken a reconnu qu'il y avait "beaucoup de monde dans le centre commercial" au moment de la fusillade, "ce qui signifie qu'il y a beaucoup de témoins qui pourraient potentiellement nous aider à résoudre cette affaire".

La police a d'abord reçu un appel vers 15 h 40 faisant état de plusieurs coups de feu, a déclaré M. Balken lors d'une conférence de presse. Elle a réagi avec une forte présence après ce premier appel, décrivant l'incident comme un scénario de "tireur actif".

"Les agents ont immédiatement pénétré dans le centre commercial et ont finalement découvert qu'il ne s'agissait pas d'une situation de tireur actif", a déclaré M. Balken.

La police a rencontré les victimes et a récupéré l'arme qu'elle pense avoir été utilisée lors de la fusillade, a indiqué M. Balken.

Syriah Williams faisait des courses avec sa mère au centre commercial lorsque la fusillade s'est produite, a déclaré la jeune femme de 18 ans à CNN.

"Nous avons entendu un coup de feu, puis une pause, puis trois autres coups de feu ont retenti et le chaos a éclaté", a-t-elle déclaré dans un message, ajoutant que les employés du centre commercial ont ouvert la zone de stockage arrière et ont demandé à tout le monde de courir.

Le centre commercial est resté fermé samedi soir, a indiqué la police d'Ocala sur Facebook, bien que le parking ait été rouvert pour permettre aux gens de récupérer leurs véhicules.

