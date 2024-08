- La police est à la recherche de Puigdemont.

Carles Puigdemont, séparatiste catalan recherché, qui a effectué une visite éclair à Barcelone jeudi, a déjà quitté pour la Belgique, selon son secrétaire général au parti Junts. Il prévoit de continuer à travailler depuis Waterloo, a déclaré Jordi Turull à la station de radio catalane RAC1. Puigdemont était à Barcelone depuis mardi soir. La police catalane a tenu une conférence de presse pour expliquer la tentative ratée d'arrestation de Puigdemont.

L'avocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, avait déjà déclaré que son client était de nouveau hors d'Espagne. Puigdemont avait vécu en Belgique pendant la plupart du temps depuis sa fuite à l'étranger le 30 octobre 2017, suite à sa tentative avortée de séparer la Catalogne de l'Espagne. Il avait également passé quelque temps récemment en France du Sud.

Point de vue de l'avocat sur le discours et la disparition

Boye avait balayé l'agitation autour du retour de son client à Barcelone mercredi, son discours devant des milliers de partisans et sa disparition sous les yeux des médias et de la police. "Il a fait son travail politique et est rentré chez lui comme tout le monde", a-t-il déclaré aux journalistes. Dans tous les cas, Puigdemont "ne se rendra jamais".

La police catalane a admis qu'elle n'avait pas réussi à arrêter Puigdemont à Barcelone. Cependant, le commissaire en chef de la police Eduard Sallent a demandé la compréhension pour les actions des forces de sécurité lors d'une conférence de presse. Les principaux objectifs jeudi étaient de maintenir l'ordre public et d'assurer l'élection d'un nouveau président catalan au parlement de Barcelone, a déclaré Sallent. Ces tâches ont été accomplies. Pourquoi l'arrestation de Puigdemont a échoué devra être analysé plus en détail.

Police mal préparée

Sallent a confirmé que la police avait prévu que Puigdemont se rende au parlement, comme il l'avait annoncé à plusieurs reprises. Ils avaient donc déployé des policiers sur place. "C'était l'endroit le plus favorable pour une arrestation", a déclaré Sallent.

En réalité, après son discours bref, Puigdemont a été conduit par des assistants derrière la scène à un véhicule et emmené. "Tout s'est passé très rapidement, et nos officiers n'ont pas pu intervenir en raison d'une foule de personnes", a déclaré Sallent.

Puigdemont était accompagné de représentants de l'État, du parlement et de nombreux partisans pendant sa brève apparition, rendant une arrestation plus difficile. De plus, deux officiers de police ont aidé Puigdemont, qui ont été arrêtés par la suite.

Le ministre de l'Intérieur catalan critique le juge espagnol

Le ministre de l'Intérieur catalan Joan Ignasi Elena a critiqué le système de justice espagnol, déclarant qu'il y avait une "situation anormale" où un juge refusait d'appliquer une loi d'amnistie aux personnes pour lesquelles elle avait été faite. Sans le nommer, Elena a fait référence au juge d'instruction espagnol Pablo Llarena. Llarena accuse Puigdemont de détournement de fonds publics à son propre bénéfice pendant le référendum de 2017 sur l'indépendance, au lieu de payer de sa propre poche pour ses objectifs politiques. Le détournement de fonds à des fins personnelles n'est pas couvert par l'amnistie. La clarification juridique de l'interprétation correcte de la loi d'amnistie pourrait prendre des mois.

Puigdemont continue son exil en Belgique, travaillant depuis la ville de Waterloo comme annoncé.

