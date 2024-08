Mounir Nasraoui, le père de l'étoile de 17 ans du FC Barcelone, a été hospitalisé et se trouve dans un état grave mercredi après avoir subi deux coups de couteau, selon la police régionale catalane.

Dans un communiqué publié sur Instagram jeudi, Nasraoui a déclaré se sentir "mieux" et a remercié tout le monde pour ses messages de soutien.

L'attaque a eu lieu dans un parking de la ville de Mataró, près de Barcelone, où vit le père de Yamal, à la suite d'une altercation entre Nasraoui et d'autres hommes qui habitent également dans le quartier, selon la police.

La police locale de Mataró a mis fin à la bagarre précédente, et des vidéos de cet incident montrent le père de Yamal portant un maillot avec le nom de son fils.

La police a déclaré à CNN que les suspects n'ont pas de casier judiciaire. Trois d'entre eux ont été arrêtés mercredi soir, quelques heures après l'attaque, et un quatrième jeudi.

Tous les suspects encourent une accusation de coups et blessures et attendent leur mise en accusation, qui doit avoir lieu au plus tard lundi prochain, selon le service de presse de la police.

Yamal, qui a été un joueur clé de l'équipe d'Espagne vainqueur de l'Euro 2024 et est considéré comme l'un des jeunes footballeurs les plus prometteurs, a été vu à l'entraînement du FC Barcelone jeudi, avant le match d'ouverture de la Liga à Valence samedi.

Le jeune prodige du football a été nommé meilleur jeune joueur du tournoi après avoir marqué un but spectaculaire en demi-finale contre la France et avoir ensuite assisté à un but de Nico Williams lors de la victoire 2-1 de l'équipe contre l'Angleterre en finale.

