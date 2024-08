- La police équipée de caméras corporelles

Les agents de police de Thuringe peuvent désormais fixer des caméras corporelles à leur uniforme lors de leurs interventions. Avec la livraison de deux caméras aux agents de l'Inspection de police d'État d'Erfurt, la phase pilote pour l'utilisation de ces 'caméras corporelles' a commencé, comme l'a annoncé le ministère de l'Intérieur. Au cours des prochaines semaines, elles seront progressivement introduites dans toute la Thuringe. Initialement, 422 appareils seront mis à disposition pour les agents de patrouille, les policiers de quartier et lors des interventions de police. L'État loue ces appareils et leurs accessoires auprès d'un fabricant de caméras, pour un coût de location d'environ 700 000 euros sur deux ans.

Les petites caméras vidéo portées sur l'uniforme enregistrent à la fois la vidéo et l'audio en cas de menace pour la vie ou l'intégrité des agents de police ou de tiers lors des interventions. Elles seront également utilisées pour poursuivre les criminels, lors des contrôles de personnes et de véhicules, et chaque fois que la police doit utiliser la force immédiate. La durée de stockage des enregistrements est limitée à un maximum de 30 jours, les enregistrements irrelevants pour la poursuite pénale étant supprimés après 48 heures.

Le ministre : une preuve solide

L'utilisation de cette technologie a été débattue en Thuringe pendant plusieurs années. Du point de vue du ministre de l'Intérieur Georg Maier (SPD), le travail des agents de police sera rendu plus sûr avec les caméras corporelles. "Car en cas de doute, ils ont maintenant la preuve pour les situations contestées sur la carte mémoire. Et la vidéo et l'audio sont une preuve solide qui est difficile à contester."

Une opération de test avec des caméras plus anciennes dans deux services d'inspection d'Erfurt a commencé mi-décembre. En janvier, l'État a lancé un appel d'offres pour la nouvelle technologie. Selon le ministère, des offres ont été reçues de cinq entreprises. Selon la demande, jusqu'à 1 211 caméras vidéo pourraient être déployées.

Lire aussi: