La police enquête sur un incident d'insultes racistes à l'encontre de familles de footballeurs de Premier League

Les joueurs de Brentford Ivan Toney et Rico Henry ont tweeté les allégations contre les supporters non identifiés après le match à Goodison Park.

"Je n'ai jamais l'habitude de parler de choses qui ne me blessent pas physiquement, moi ou ma famille, mais voir ma mère bouleversée après avoir été victime d'insultes raciales de la part de quelques supporters d'Everton m'a mis le feu aux poudres", a écrit Rico Henry.

"Je ferai tout pour eux et tout ce qu'il faut pour que cette petite minorité soit punie ! C'est inacceptable et cela doit faire l'objet d'une enquête immédiate".

De même, Toney a écrit : "Et pour l'homme qui a agressé ma famille, il [sic] fera tout ce qu'il peut pour que vous receviez la punition que vous méritez".

Everton et Brentford ont tous deux publié des déclarations sur Twitter pour condamner l'incident.

"Le racisme n'a pas sa place dans le football, ni dans la société", a écrit Everton.

"Nous aidons la police de Merseyside à s'assurer que l'individu est identifié et traité de manière appropriée.

La haine n'a pas sa place

De son côté, Brentford a déclaré qu'il était au courant de l'incident et qu'il avait fait des rapports à Everton et à la police.

" Le Brentford FC condamne avec la plus grande fermeté toute forme de discrimination et d'abus raciste.

"Nous apporterons notre soutien aux familles de Rico et d'Ivan et coopérerons pleinement à l'enquête et à toute procédure judiciaire ultérieure.

La police de Merseyside a déclaré qu'elle enquêtait sur les rapports et qu'elle collaborerait avec Everton pour trouver les "responsables et les traduire en justice".

"Quelle que soit l'équipe de football que vous soutenez, la haine n'a absolument pas sa place à Merseyside, quelles que soient les circonstances", a déclaré l'inspecteur-détective Catherine Cox dans un communiqué.

Brentford a remporté le match 3-2 au terme d'une rencontre dramatique, la tête de Henry en seconde période ayant scellé la victoire alors qu'Everton a terminé le match à neuf.

