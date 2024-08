La police enquête sur un décès sur une propriété militaire.

Le 3 août, un homme découvre le corps d'un employé sur le terrain d'une base militaire américaine dans l'ouest de la Palatinat. Une autopsie soulève des doutes sur une mort naturelle, et un collègue de 28 ans devient suspect. Avant qu'il ne puisse être arrêté, il prend la fuite.

La police et les procureurs de la ville de Kaiserslautern enquêtent sur un éventuel homicide sur le terrain d'une base militaire américaine dans le Land de Rhénanie-Palatinat. La victime est un employé de 63 ans d'une entreprise externe qui travaillait dans un bâtiment sur le site, selon les enquêteurs. Son supérieur l'a trouvé mort à son lieu de travail le 3 août.

La cause du décès était initialement incertaine. Une autopsie a suggéré que le sexagénaire est décédé de blessures violentes. Un collègue de 28 ans est suspect, mais avant qu'il ne puisse être arrêté, il a quitté le pays, selon la police et les procureurs. Aucun mobile possible n'a été identifié, et les enquêteurs ne divulguent pas plus de détails pour ne pas compromettre l'enquête.

La base militaire américaine spécifique et l'entreprise externe pour laquelle les hommes travaillaient, ainsi que la nature de leur travail sur le terrain militaire, n'ont pas été révélées.

L'affaire a attiré l'attention des autorités internationales, car le suspect est actuellement censé se trouver dans un autre pays européen. L'Union européenne a été contactée pour aider au processus d'extradition.

En réponse à cet incident, les représentants de l'Union européenne ont exprimé leur inquiétude et ont offert leur soutien aux autorités allemandes dans leur recherche de justice.

