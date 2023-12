La police enquête sur l'appel au swatting passé le jour de Noël au domicile de Marjorie Taylor Greene

Greene s'est rendu sur les médias sociaux lundi matin, postant sur X, "Je viens d'être frappé par un swat. C'est la huitième fois. À Noël, avec ma famille ici".

Lundi, le service 911 a informé les officiers qu'un appel avait été passé par la ligne d'assistance pour la prévention des suicides. L'appel provenait probablement d'un homme de Rome, dans l'État de New York, qui affirmait avoir tiré sur sa petite amie à l'adresse de Greene, à Rome, en Géorgie, a déclaré Kelly Madden, spécialiste de l'information de la police, au téléphone avec CNN. L'appelant avait également menacé de se suicider.

La police de Rome a informé l'équipe de sécurité de Greene de l'appel téléphonique alors que les agents étaient en route pour le domicile, selon Madden, et on leur a dit qu'il n'y avait rien d'anormal à la maison. Selon M. Madden, les agents ont fait demi-tour avant d'arriver à la maison.

"Ma police locale est la MEILLEURE et ne devrait pas avoir à faire face à cela", a ajouté Mme Greene dans son message. "Je les apprécie énormément et ma famille et moi sommes dans un esprit joyeux pour célébrer la naissance de notre sauveur Jésus-Christ !

Leswatting est un appel farceur adressé aux autorités dans le but exprès de les attirer dans un lieu - généralement une maison - où elles sont amenées à croire qu'un crime horrible a été commis ou est en train de l'être. Il en résulte une réponse musclée de la police locale ou des équipes d'intervention spéciales, qui n'ont aucun moyen de savoir qu'il s'agit d'un canular.

Le représentant républicain Brandon Williams a déclaré dans un message sur X qu'il avait également été victime d'un swat le jour de Noël.

"Notre maison a fait l'objet d'une surveillance cet après-midi", a déclaré le républicain de New York. "Merci aux adjoints et aux policiers qui m'ont contacté avant d'arriver. Ils sont repartis avec des biscuits faits maison et des noix épicées ! Joyeux Noël à tous !"

CNN a contacté le bureau du shérif du comté de Cayuga et la police de l'État de New York pour obtenir des commentaires.

En août 2022, CNN a rapporté que la police avait répondu à des incidents répétés de swatting au domicile de Greene. Le mois dernier, un Géorgien a été inculpé pour avoir menacé de tuer Mme Greene, sa famille et son personnel.

"Ce n'est pas la première fois que nous recevons un appel de cette nature", a déclaré M. Madden lundi. "Nous entretenons de bonnes relations avec son service de sécurité et il a été établi qu'il n'y avait pas d'urgence.

Mme Greene est la représentante américaine du 14e district du Congrès de Géorgie, qui comprend Rome. La conservatrice incendiaire a parfois été critiquée par la gauche pour ses commentaires controversés qui sèment la discorde. Elle a également subi les foudres de la droite de son parti lorsqu'elle a été exclue du groupe ultra-conservateur "Freedom Caucus" de la Chambre des représentants au début de l'année pour avoir critiqué les membres de ce groupe et être restée fidèle à la direction du parti républicain.

Melanie Zanona, Manu Raju et Annie Grayer de CNN ont contribué à ce reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com