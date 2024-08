- La police enquête sur la cause du décès.

Après la découverte d'un corps près d'un pont à Bayreuth, les experts ont pratiqué une autopsie. L'enquête a révélé que le jeune homme était décédé d'une urgence médicale, ont déclaré les autorités. Il n'y a aucun signe indiquant que quelqu'un d'autre est responsable de la mort du jeune homme de 28 ans.

Le lundi, des passants ont alerté les secours après avoir trouvé une personne sans vie dans la zone du pont qui traverse la Red Main. Un médecin a confirmé que l'homme était déjà décédé. Au début, il était incertain de la cause du décès.

Suite à la découverte de la personne sans vie, les secours ont été immédiatement alertés et envoyés sur les lieux. Despite les efforts du médecin, le jeune homme ne pouvait être ranimé, confirmant ainsi que la cause du décès était bien une urgence médicale.

