La police du Massachusetts présente ses excuses après avoir fouillé un collège à la recherche d'un livre sur les LGBTQ

Le 8 décembre, un policier en civil a été escorté dans une salle de classe de la W.E.B. Dubois Regional Middle School vers la fin de la journée scolaire pour chercher le livre, a déclaré le chef de la police de Great Barrington, Paul Storti, dans un communiqué envoyé à CNN.

"Après une brève conversation avec l'enseignant, l'officier a été informé que le livre en question n'était pas là et qu'il ne pouvait pas être retrouvé à ce moment-là", précise le communiqué.

"En tant que chef de la police de Great Barrington, je présente mes excuses à toutes les personnes qui ont été affectées par notre intervention à la W.E.B. Dubois Middle School le 8 décembre 2023", a déclaré M. Storti.

La police a déclaré avoir reçu ce jour-là une plainte d'une personne "qui avait été témoin de ce qu'elle considérait comme des illustrations inquiétantes" dans un livre remis aux élèves par un enseignant de l'école secondaire.

Cette personne, que les autorités n'ont pas identifiée, a partagé la photo d'une illustration représentant des personnages animés se livrant à des actes sexuels les uns sur les autres, a indiqué la police.

Les responsables de l'école et la police ont ensuite déterminé que l'illustration faisait partie du livre "Gender Queer : A Memoir" de Maia Kobabe, a déclaré M. Storti à CNN. Ce mémoire graphique examine le parcours identitaire de l'auteure non binaire et a été l'un des livres les plus interdits ou contestés dans les bibliothèques scolaires au cours des dernières années.

Dans une précédente interview accordée à CNN, Mme Kobabe a encouragé les personnes qui qualifient ses mémoires d'inappropriées ou de pornographiques à lire le livre dans son intégralité.

"Lisez tout et jugez par vous-même, ne vous basez pas uniquement sur un ou deux petits extraits que vous avez vus sur les médias sociaux", a déclaré Mme Kobabe à CNN.

M. Storti a déclaré à CNN que son service n'avait jamais répondu à des plaintes similaires auparavant. Dans un communiqué de presse, il a déclaré que "cette plainte ayant été déposée directement auprès du service de police, nous avons l'obligation et le devoir de l'examiner plus avant".

"Au fil des ans, nos relations avec nos écoles ont été positives et fondées sur la collaboration. Nous avons donc travaillé avec l'école pour tenter de résoudre cette situation délicate. Si notre intervention a suscité la méfiance et l'inquiétude, ce n'était pas notre intention. Je vous promets que nos actions n'avaient pas pour but de priver quiconque de ses droits ou d'influencer le programme scolaire", a déclaré M. Storti.

Le service de police et le procureur du comté de Berkshire, Timothy Shugrue, ont décidé que l'affaire devait être renvoyée au district scolaire, a déclaré M. Storti.

Dans un message envoyé à la communauté scolaire mardi, Peter Dillon, surintendant du district scolaire régional de Berkshire Hills, et Stephen Bannon, président du comité scolaire régional de Berkshire Hills, ont présenté leurs excuses pour la manière dont l'incident a été géré par les responsables de l'école.

"Face à une enquête policière sans précédent sur ce qui devrait être une question purement éducative, nous avons fait de notre mieux pour servir les intérêts des élèves, des familles, des enseignants et du personnel. Avec le recul, nous aurions abordé ce moment différemment. Nous en sommes désolés. Nous pouvons faire mieux pour affiner et soutenir nos politiques existantes. Nous nous engageons à soutenir tous nos élèves, en particulier les populations vulnérables", ont écrit Mmes Dillon et Bannon.

Le district prévoit d'organiser plusieurs réunions pour discuter de l'incident, notamment lors d'une réunion du comité scolaire prévue en janvier, ont indiqué MM.

Ruth Bourquin, avocate principale de l'ACLU du Massachusetts, a condamné les actions de la police en déclarant : "Cet incident est très préoccupant et constitue une grave escalade des tentatives d'une minorité bruyante d'interdire des livres écrits par des personnes LGBTQ, des communautés de couleur et d'autres groupes marginalisés, ou traitant de ces personnes".

Source: edition.cnn.com