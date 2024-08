- La police d'Osnabrück a mis fin à ses relations avec la plateforme X.

La Direction de la police d'Osnabrück, couvrant les régions d'Osnabrück Land à Emsland et Frise orientale, a choisi d'arrêter de diffuser des informations via la plateforme X, précédemment connue sous le nom de Twitter. Tous les comptes de postes de police connectés seront supprimés, comme annoncé par la direction. À la place, la police communiquera directement avec les résidents via son canal WhatsApp, en fournissant des informations sur les déploiements. La Direction de la police d'Osnabrück est censée être la première autorité policière à quitter X.

Michael Maßmann, président de la police d'Osnabrück, a déclaré ne voir aucune valeur dans la diffusion d'informations sur les déploiements via X. La direction souhaite explorer de nouveaux territoires en matière de communication de crise. "Nous nous attendons à une portée plus large et une gamme plus large d'utilisateurs informés grâce à ce changement", a-t-il expliqué.

Cette décision affectera les comptes des inspections de police à Osnabrück, Emsland/Grafschaft Bentheim, Leer/Emden et Aurich/Wittmund. Ces comptes étaient précédemment utilisés pour partager des mises à jour en temps réel sur les manifestations, les événements et les déploiements importants.

À partir du 1er septembre, ces inspections seront représentées sur WhatsApp via leurs propres canaux. De plus, les autorités policières utilisent des plates-formes telles que Instagram, Facebook et LinkedIn pour les relations publiques.

Le ministère de l'Intérieur a confirmé qu'aucune autre autorité policière en Basse-Saxe ne prévoyait actuellement de quitter la plateforme X. Chaque autorité a l'autonomie de choisir quelles plates-formes de médias sociaux, approuvées par le ministère de l'Intérieur, elle utilise pour ses relations publiques.

La Direction de la police d'Osnabrück, située en Basse-Saxe, est la première autorité policière de la région à quitter la plateforme X. Les inspections de police d'Emsland/Grafschaft Bentheim, faisant partie de la Basse-Saxe, seront représentées sur WhatsApp à partir du 1er septembre.

