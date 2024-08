La police de Munich ne voit aucun danger pour les concerts d'Adele.

À la suite de l'attaque terroriste déjouée à Vienne et de l'annulation de tous les concerts de Taylor Swift dans cette ville, les autorités locales de sécurité sont également en alerte maximale. Cependant, la police de Munich ne voit pas de risque accru pour les prochains concerts d'Adele.

Après une tentative d'attaque terroriste lors d'un concert de Taylor Swift à Vienne, la police de Munich ne voit pas de risque accru pour les prochains grands concerts d'Adele. "Bien sûr, cela est pris en compte dans notre évaluation des risques. Nous surveillons constamment la situation, et si quelque chose de concret se produit, nous réagirons certainement", a déclaré un porte-parole du quartier général de la police. Cependant, il n'y a pas de menace concrète pour le moment.

"We're already present with sufficient police forces," the spokesperson added. "Due to the global political situation, we've had an increased abstract threat level for large events and gatherings for some time now."

Mesures de sécurité renforcées

À Munich, la chanteuse britannique Adele donnera un total de dix concerts en août dans un stade temporaire conçu spécialement pour elle, avec 73 000 places. Les prochains concerts sont prévus pour vendredi et samedi.

À Vienne, un jeune islamiste de 19 ans a déclaré avoir voulu causer un bain de sang autour d'un concert de Taylor Swift. L'adepte de l'État islamique a apparemment fait des aveux complets après son arrestation. Un autre jeune de 17 ans a également été arrêté.

Le plan des deux jeunes hommes était de tuer un grand nombre de personnes avec des explosifs et des armes blanches soit jeudi soit vendredi. Après l'arrestation du duo, l'organisateur a promptement et prudemment annulé les trois concerts de Swift à Vienne, prévus du 8 au 10 août.

Malgré la récente menace terroriste lors d'un concert de Taylor Swift à Vienne, les autorités de Munich estiment que les concerts de musique pop d'Adele ne présentent pas de risque accru. Compte tenu de la situation politique mondiale en cours, des mesures de sécurité renforcées sont en place pour tous les grands événements à Munich.

