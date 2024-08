La police de Londres reçoit un témoin misérable

Le taux de criminalité à Londres est plus élevé que dans d'autres parties de l'Angleterre. Un organisme de surveillance voit une marge de progression significative dans le travail de la police dans la ville. Il n'attribue une performance suffisante à Scotland Yard que dans un domaine : l'utilisation de pouvoirs tels que l'arrêt et la fouille et l'interaction équitable et respectueuse avec le public.

La police métropolitaine ne remplit pas ses tâches dans de nombreux domaines, selon un rapport de l'HMICFR (Inspection de Sa Majesté de la police et des services d'incendie et de secours). Sur huit domaines évalués, l'organisme n'a attribué à la police métropolitaine qu'une notation suffisante dans un domaine : l'utilisation de pouvoirs et l'interaction équitable et respectueuse avec le public.

D'un autre côté, l'organisme voit une marge de progression dans des domaines tels que la prévention de la criminalité, la protection des personnes vulnérables et la direction et la gestion de la police. Il a même noté l'enquête de Scotland Yard sur les crimes et la surveillance des délinquants connus comme insuffisante. Il a mis en évidence des insuffisances dans la surveillance des délinquants sexuels dangereux en liberté, le manque de formation adéquate pour les officiers et trop de contrôles annoncés à l'avance.

Le jugement de l'organisme a également été défavorable dans la lutte contre la pornographie infantile en ligne, avec un abandon des enquêtes dans 60 % des cas. La police a attribué ce nombre élevé au nombre total de cas. L'organisme a recommandé que la police examine immédiatement son approche dans les deux domaines. L'inexpérience de nombreux officiers a également un impact négatif sur l'enquête des crimes.

"Défis uniques"

Même dans les cas complexes, des officiers ayant uniquement une formation d'enquête de base sont déployés. "J'ai de sérieuses préoccupations quant à l'approche actuelle de la police dans l'enquête des crimes et la gestion des délinquants et des suspects", a déclaré l'inspecteur responsable Lee Freeman dans un communiqué.

Il a souligné que les "défis uniques" posés par un taux de criminalité plus élevé que dans le reste du pays et des tâches supplémentaires telles que les événements royaux ne devaient pas être sous-estimés. Cependant, les efforts pour améliorer les résultats pour les victimes de crimes jusqu'à présent n'ont pas été suffisants. La police métropolitaine a déclaré qu'elle réfléchirait soigneusement aux résultats du rapport.

