La police de Kansas City enquête sur l'agression d'un photographe par le WR Davante Adams après le match contre les Chiefs.

Après la victoire des Chiefs (30-29), Adams se dirigeait vers le tunnel qui mène aux vestiaires lorsque le photographe a traversé devant lui. La vidéo montre Adams utiliser ses deux mains pour pousser l'homme, qui portait un grand support dans ses mains.

Le photographe "a pris des dispositions pour être transporté à l'hôpital pour y être soigné, puis il a appelé la police", a déclaré le porte-parole de la police, le sergent Jake Becchina, dans un courriel. "Les blessures sont provisoirement considérées comme ne mettant pas la vie en danger.

L'homme, que la police n'a pas nommé, a fait un rapport de police depuis l'hôpital, a déclaré Becchina.

Adams s'est excusé lors des remarques d'après-match dans le vestiaire et sur Twitter.

"Je suis désolé pour le gars que j'ai bousculé après le match. Je suis évidemment très frustré par la façon dont le match s'est terminé et quand il a couru devant moi au moment où je sortais, c'était ma réaction et je me suis senti horrible immédiatement", a-t-il tweeté. "Ce n'est pas moi, mes excuses, j'espère que tu verras ça".

L'incident s'est produit au Arrowhead Stadium après que les Chiefs de Kansas City aient remonté un déficit de 17 points pour infliger aux Raiders leur quatrième défaite de la jeune saison.

Le match s'est terminé après que les Raiders n'aient pas réussi à marquer un premier essai alors que le temps s'écoulait dans le quatrième quart-temps. Adams a semblé faire une prise de balle qui a été rejetée à 47 secondes de la fin du match. Puis, sur le dernier jeu de Las Vegas, un coéquipier est entré en collision avec Adams et la passe du quarterback Derek Carr est restée incomplète.

Adams a été montré après le jeu en train de frapper son casque au sol sur la ligne de touche.

L'entraîneur des Raiders, Josh McDaniels, a déclaré mardi qu'il soutenait Adams "de tout cœur en tant qu'être humain".

"En tant que personne, c'est un type formidable", a déclaré McDaniels à la presse, ajoutant : "Je le connais. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'intention derrière cela de sa part".

CNN a contacté à plusieurs reprises la NFL au sujet d'éventuelles mesures disciplinaires, mais n'a pas eu de réponse. McDaniels a déclaré que l'équipe se conformerait aux exigences de la ligue.

Les détectives de l'unité des agressions de la police de Kansas City enquêtent sur l'incident de la poussée et se concerteront avec les procureurs pour déterminer s'il y a lieu d'engager des poursuites.

Correction : Une version antérieure de cette histoire donnait le mauvais prénom du porte-parole de la police, Jake Becchina.

Jill Martin, de CNN, a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com