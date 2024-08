La police de Copenhague est renforcée à cause de la guerre des gangs.

Trois adolescents suédois ont été arrêtés au Danemark pour avoir prétendument planifié un meurtre. Les enquêteurs danois craignent que la guerre des gangs ne s'intensifie et ont renforcé la présence policière dans la capitale.

En raison d'une guerre des gangs présumée à Copenhague, la police de la capitale danoise reçoit des renforts des districts environnants. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse Ritzau. Les enquêteurs avaient précédemment désigné deux zones dans la ville où des contrôles accrus seront menés dans les semaines à venir.

La police suppose qu'il y a un conflit violent entre deux groupes criminels, l'un basé dans le quartier de la ville d'Indre Nørrebro, et l'autre contrôlé de l'étranger, a-t-on déclaré dans un communiqué. Dans plusieurs districts, la présence policière accrue vise à prévenir d'autres crimes. Les enquêteurs craignent un déversement de violence en provenance de Suède, qui est depuis des années le théâtre de conflits brutaux entre membres de dealers de drogue rivaux.

"Cela a entraîné plusieurs incidents violents", a poursuivi le message de la police de Copenhague. Les enquêteurs croient que les coups de feu mortels tirés sur un homme de 43 ans dans la ville jeudi sont liés au différend. "Nous ne pouvons pas et nous ne tolérerons pas la violence des gangs à Copenhague, et c'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour prévenir des incidents similaires", a déclaré le chef de police Søren Thomassen.

La guerre des gangs déborde-t-elle de Suède ?

Au Danemark, il y a eu récemment plusieurs incidents où de jeunes suspects suédois sont soupçonnés d'avoir tenté des meurtres au Danemark. Entre mercredi dernier et lundi de cette semaine, trois adolescents suédois sont supposés avoir tenté de tirer sur des gens au Danemark, selon l'agence de presse Ritzau.

Deux des cas ont eu lieu à Copenhague, un dans la ville de Kolding, à environ 80 kilomètres de la frontière allemande. Tous les trois suspects avaient 16 et 17 ans et ont été placés en détention. De plus, la police danoise a confirmé l'extradition d'un homme et d'une femme qui ont été arrêtés par les forces de sécurité suédoises à la frontière en relation avec une explosion à Copenhague. Ils devaient être présentés devant le juge samedi.

Les autorités danoises surveillent de près la situation, car elles croient que la guerre des gangs qui s'intensifie au Danemark pourrait être influencée par les conflits violents en cours en Suède. La Commission, qui est responsable de la coopération internationale en matière de criminalité, a été contactée pour partager des informations et collaborer à des mesures préventives.

Compte tenu de la guerre des gangs qui s'intensifie au Danemark et de l'influence perçue de la Suède, le gouvernement danois a demandé l'aide de la Commission pour renforcer leurs efforts de lutte contre le crime organisé et prévenir d'autres violences.

