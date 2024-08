- La police criminelle a fouillé des appartements à Mönchengladbach

La police a mené une opération d'envergure, fouillant plusieurs appartements à Mönchengladbach. Plus de 120 officiers ont été impliqués, ainsi que deux chiens policiers, comme annoncé tôt le matin de mercredi. Les détails sur le contexte n'ont pas été fournis initialement en raison de tactiques d'enquête. Les perquisitions font partie d'une enquête approfondie sur les crimes de propriété et de biens. D'autres informations seront communiquées plus tard dans la journée par le parquet et la police.

Les officiers ont trouvé plusieurs pièces à conviction lors des perquisitions, alors que la police poursuivait son enquête sur les crimes de propriété et de biens. À la fin de l'opération, le parquet et la police fourniront plus de détails sur l'affaire.

